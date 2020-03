O krok od perfekcji. Recenzja Samsung Galaxy S20 Ultra

Zdecydowanie ładniej i ciekawiej jest z przodu. Tym razem mała, niepsująca wygląda i nie wpływająca negatywnie na korzystanie ze smartfona dziurka na przedni aparat została ustawiona centralnie – i co ważne, jest tylko jedna. Porzucono też pomysł mocnego zakrzywiania wyświetlacza, przez co telefon zdecydowanie lepiej leży w dłoni i nie naciskałem już przypadkiem dłonią jakichś dziwnych rzeczy. A to zdarzało się niestety zarówno w S10, jak i Note 10 – krawędź prawej dłoni wywoływałą często funkcje, których nie chciałem i zawsze musiałem przyzwyczaić się do trochę innego trzymania smartfona. Zmiana bardzo na plus. Niestety smartfon jest ciężki. 222 gramy czuć zarówno w dłoni, jak i w kieszeni a przez swój rozmiar możecie mieć problem w transporcie w spodniach, nawet tych szerszych. No, ale czujcie się ostrzeżeni, poza tym każdy kto decyduje się na tak duży smartfon doskonale wie czego się spodziewać.

Skoro o ekranie mowa, to najlepwszy wyświetlacz jaki kiedykolwiek widziałem w smartonie. Absolutnie mnie w sobie rozkochał od pierwszego wejrzenia aż do ostatniego dnia testów i jego będzie mu po oddaniu smartfona najbardziej brakować. Wracając do swojego iPhona 11 miałem dosłownie łzy w oczach.