Specyfikacja Mi 10 i Mi 10 Pro robi wrażenie

Wiele wskazuje na to, że nowy flagowiec Xiaomi zostanie wyposażony w najwydajniejszy SoC dostępny na rynku, czyli Snapdragona 865, któremu akompaniować będzie pamięć LPDDR5. Smartfon ma być także domyślnie wyposażony w modem 5G obsługujący najnowszy standard łączności, choć nie wiadomo jeszcze na jakich częstotliwościach. Wygląda też na to, że zarówno Mi 10 jak i Mi 10 Pro zaoferują ekran OLED o przekątnej 6,5 cala i odświeżaniu 90 Hz, co powinno być domeną praktycznie wszystkich tegorocznych flagowców. Pod ekranem znajdzie się natomiast wbudowany czytnik linii papilarnych, a zamiast notcha, przedni aparat umieszczony zostanie w małej dziurce w ekranie (pinhole).

Jeśli zaś chodzi o główne aparaty, to oba modele Xiaomi będą posiadać aż 4 obiektywy, choć w nieco innych konfiguracjach. Główny aparat Mi 10 zostanie oparty na sensorze Sony IMX686, który ma rozdzielczość 60 MPix, a uzupełniać go będą obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 20 MPix, zoom o nieznanej jeszcze wartości i rozdzielczości 12 MPix oraz sensor 5 MPix, który może posłużyć zarówno do pomiaru głębi ostrości jak i zdjęć w trybie macro. Mi 10 Pro będzie pod tym względem nieco lepszy, główny aparat ma otrzymać sensor o rozdzielczości 108 MPix, szeroki kąt będzie miał aż 48 MPix, zoom 12 MPix, a czujnik głębi ostrości 8 MPix.

Bardzo szybkie ładowanie

Oba modele wyposażone zostaną ponadto w duże baterie o pojemności ponad 4500 mAh i szybkie ładowanie. Mi 10 ma oferować ładowanie 40 W po kablu, 30 W bezprzewodowo oraz 10 W w przypadku wzajemnego, bezprzewodowego ładowania (tzw. reverse charging). Mi 10 Pro w przypadku tradycyjnej ładowarki na zaoferować 66 W, a bezprzewodowo aż 40 W. Trzeba przyznać, że są to bardzo dobre parametry.

W sprzedaży pojawi się kilka wersji, najtańszy Xiaomi Mi 10 zostanie wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane. Dostępna będzie też wersja 8/256 oraz 12/256 GB. Mi 10 Pro ma być natomiast sprzedawany tylko w wersji z 12 GB pamięci RAM i różnić się wbudowana ilością pamięci na dane – 128, 256 lub 512 GB. Ceny pierwszego modelu mają zaczynać się od 3199 yuanów, czyli około 1750 PLN. Za wersję Mi 10 Pro trzeba będzie zapłacić minimum 3799 yuanów, czyli niespełna 2100 PLN. W Polsce trzeba będzie do tego doliczyć jeszcze oczywiście stosowne podatki. Jeśli premiera faktycznie ma mieć miejsce w lutym, to niedługo możemy spodziewać się kolejnych informacji i pierwszych renderów.

źródło: Weibo