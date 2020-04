Dla przypomnienia Xiaomi Mi 10 Lite 5G to smartfon wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 765G wyposażony w procesor z 8 rdzeniami, układ graficzny Adreno 620 oraz wbudowany modem 5G (sub-6 GHz). Wersja dostępna w Orange ma posiadać 6 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci na dane (UFS 2.1). Poza tym dostaniemy też ekran AMOLED o przekątnej 6,57 cala (2340×1080 pikseli) z minimalistycznym notchem z kamerą do selfie o rozdzielczości 16 Mpix oraz poczwórny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 48 Mpix, a także obiektywem szerokokątnym, do macro oraz czujnikiem głębi.

Wygląda więc na to, że będzie to całkiem przyzwoity średniak, a wsparcie dla 5G będzie całkiem mocnym argumentem przemawiającym za zakupem tego modelu. Konkurencyjne firmy raczej nie wprowadzą do Polski swoich smartfonów 5G w najbliższym czasie, bo infrastruktura w naszym kraju nie jest jeszcze na to gotowa. W niczym to jednak nie przeszkadza w zakupie smartfona, który będzie już na to gotowy, a przy tym dostępny jest w całkiem sensownej cenie.

źródło: gsmManiaK