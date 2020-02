Xiaomi Mi 10 – specyfikacja i ceny

Na temat Xiaomi Mi 10 opublikowaliśmy już sporo informacji, ale jak się okazuje nie były one wcale tak dokładne jak w przypadku serii Galaxy S20. Specyfikacja z grubsza się zgadza, ale okazuje się, że topowe smartfony Xiaomi będą w tym roku wyraźnie droższe. O tym jednak za chwile, najpierw zobaczmy co chiński producent chce nam zaoferować. Specyfikacja modeli Mi 10 i Mi 10 Pro jest bardzo podobna, ten drugi ma nieco inny zestaw aparatów, ale przez to też mniejszą baterię. Oba mają za to ten sam ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, który odświeża swoją zawartość z częstotliwością 90 Hz zapewniając idealną płynność. Dodatkowo warstwa dotykowa skanuje powierzchnię z częstotliwością 180 Hz, co zapewnia szybszą reakcję na dotyk. Sam ekran pokrywa praktycznie cały front urządzenia i jest mocno zakrzywiony na boki. Z przodu znajdziemy też kamerę do selfie typu „punch-hole”.

Sercem smartfona jest Snapdragon 865 z 8 rdzeniami (4x Cortex A77, w tym jeden, który może pracować z zegarem 2.84 GHz i 4x Cortex A-55), który będzie współpracował z 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5. Model Mi10 będzie dostępny w wersjach z 128 i 256 GB pamięci na dane (UFS 3.0) i pracuje oczywiście pod kontrolą Androida w wersji 10 z nakładką MIUI. Na pokładzie mamy też łączność LTE i 5G, WiFi w standardzie 802.11ax (WiFi6), Bluetooth 5.1, GPS oraz NFC. W Xiaomi Mi 10 główny aparat ma 108 Mpix i oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS), dodatkowo mamy jeszcze obiektyw szerokokątny (123 stopnie) o rozdzielczości 13 Mpix, sensor macro o rozdzielczości 2 Mpix oraz czujnik głębi ostrości. Aparat jest też w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 8K z prędkością 30 klatek na sekundę.

Ponadto Xiaomi Mi 10 ma wymiary 162,6 x 74,8 x 8,96 mm przy wadze 202 g i wyposażony jest w baterię o pojemności 4780 mAh, którą można ładować tak samo szybko przewodowo jak i bezprzewodowo (30 W). Obecna jest też funkcja ładowania zwrotnego z mocą 10 W. Podstawowy model Mi 10 z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane wyceniony został w Chinach na 3999 juanów, czyli około 2250 PLN. Po doliczeniu podatków w Polsce cena będzie pewnie wynosiła około 3000 PLN. Za 256 GB pamięci trzeba dopłacić 300 juanów, a do 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane kolejne 400 juanów.

Xiaomi Mi 10 Pro – specyfikacja i ceny

Xiaomi Mi 10 Pro jest bliźniaczo podobny, w gruncie rzeczy trudno tu dopatrzeć się jakichkolwiek różnic gdyby nie czujnik głębi między obiektywami. Mi 10 Pro posiada taki sam aparat główny, ale pozostałe są już znacznie bardziej zaawansowane. Obiektyw szerokokątny ma 20 Mpix i jasność f/2.2, a do tego są dwa teleobiektywy, 12 Mpix z światłem f/2.0 o przybliżeniu 2x oraz 8 Mpix z OIS i światłem f/2.0, który oferuje przybliżenie optyczne 5x i hybrydowe 10x. Xiaomi chwali się, że aparaty w Mi 10 Pro uzyskały najlepszy w historii wynik w DxOMark – 124 punkty.

Reszta specyfikacji jest niemal identyczna, łącznie z ekranem i Snapdragonem 865, nawet rozmiary są identyczne, a Mi 10 Pro jest tylko nieznacznie cięższy (6 g). Znajdziemy tutaj jednak nieco mniejszą baterię o pojemności 4500 mAh, ale za to Xiaomi zapowiada ładowanie po kablu z mocą 50 W, bezprzewodowe z mocą 30 W i ładowanie zwrotne (10 W). Xiaomi Mi 10 Pro będzie dostępny w trzech wersjach z pamięcią 8/256 GB, 12/256 GB oraz 12/512 GB. Ich ceny to odpowiednio 4999, 5499 i 5999 juanów, co w Polsce przełoży się na kwoty od 3500 PLN. To nadal wyraźnie mniej niż topowe smartfony Samsunga, ale wzrost ceny w porównaniu do Mi 9 jest wyraźny. Europejska premiera Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro miała mieć miejsce na MWC, ale z racji odwołania targów, zostanie pewnie zorganizowana w innym terminie. Być może wtedy dowiemy się kiedy te modele trafią do sprzedaży w Polsce i ile będą kosztować.

Jak wam podobają się nowe smartfony Xiaomi? Wróżycie im sukces w takich cenach?