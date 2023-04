Polityka Xiaomi może być czasem trudna do zrozumienia, zwłaszcza w kontekście dostępności różnych modeli smartfonów na rynkach światowych. Wydanie dwóch topowych modeli, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro na rynki międzynarodowe wydawało się oczywistością, ale ograniczenie dostępności Xiaomi 12S Ultra, tylko na rynek chiński, może budzić pewne pytania. Tym bardziej, że był to najbardziej zaawansowany smartfon skierowany do najbardziej wymagających użytkowników. Decyzje Xiaomi mogły być dyktowane faktem, że inni producenci decydowali się na podobny krok i firmie zależało na przykuciu uwagi lokalnych odbiorców. To zmieni się wraz z tym rokiem. Po premierach Xiaomi 13 i 13 Pro przyszła pora na Xiaomi 13 Ultra. Smartfon w pierwszej kolejności trafi do Chin, ale jak informowaliśmy w zeszłym miesiącu, zadebiutuje również na zachodnich rynkach.

Xiaomi 13 Ultra. Premiera już za kilka dni?

Źródło: Gizmochina

A na premierę, przynajmniej chińską, nie będziemy musieli czekać długo. Jak informują zachodnie media, w chińskiej aplikacji JD Store pojawiła się ciekawa informacja dotycząca „Wprowadzenia nowego produktu Xiaomi” na rynek. Wspomnianym terminem jest 18 kwietnia 2023 roku, a wydarzenie zaplanowano na 19:00 czasu lokalnego. Choć co prawda nie padło wprost, że zapowiedzi dotyczą modelu Xiaomi 13 Ultra, tak udostępniony wcześniej plakat promujący ten model wskazywał na podobną datę. Na tej podstawie można podejrzewać, że już za tydzień zaprezentowany zostanie oficjalnie najmocniejszy przedstawiciel tegorocznych flagowców. Na oficjalne potwierdzenie zapewne przyjdzie poczekać jeszcze kilka dni, ale ta informacja rzuca sporo światła na sprawę.

Xiaomi 13 Ultra. Co warto wiedzieć o nowym smartfonie

Dotychczasowe przecieki i informacje związane z Xiaomi 13 Ultra wskazują, że będziemy mieć do czynienia ze smartfonem wyposażonym m.in. w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+, z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz. Jego sercem ma być Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, z 12 GB lub 16 GB pamięci RAM-u i 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Wg. przecieków główny obiektyw to 50 MP Sony IMX989 z matrycą w formacie 1 cal (Sony IMX989) oraz zmienną przysłoną f/1,6-2,4. Pozostałe trzy aparaty mają wykorzystywać matrycę IMX858 o rozdzielczości 50 MP w różnych układach, czyli szeroki kąt, teleobiektyw z funkcją makro i teleobiektyw peryskopowy. Do tego bateria o pojemności 4900 mAh, a sam telefon będzie działał pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14.

Xiaomi 13

Jeśli wszystkie informacje się potwierdzą, Xiaomi 13 Ultra wydaje się być bardzo obiecującym telefonem z potężnym aparatem fotograficznym, wydajnym procesorem i bardzo dobrym ekranem. Rozczarowująca może być pojemność baterii - i nawet szybkie przewodowe ładowanie 90 W i bezprzewodowe na poziomie 50 W tu nie pomoże, skoro nastawiony na robienie świetnych zdjęć i wideo smartfon szybko się rozładuje.