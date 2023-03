Choć to premiery flagowych smartfonów przyciągają największą uwagę, to nie one są tymi najważniejszymi. U absolutnej większości producentów na rynku za wysokie wyniki sprzedażowe nie odpowiadają urządzenia najdroższe, a te sprzedawane za rozsądną cenę. Prawdziwym królem tego segmentu rynku, zwłaszcza w Polsce, jest firma Xiaomi. Jej wprost uwielbiana przez klientów seria Redmi Note właśnie doczekała się bardzo istotnego odświeżenia. Na rynku pojawiła się garstka nowych modeli, z których każdy wart jest poświęcenia chwili uwagi. Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G i Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G to smartfony, które z całą pewnością znajdą wielu nabywców.

O specyfikacji i możliwości poszczególnych smartfonów z tej serii pisaliśmy już w tym materiale, dlatego teraz skupimy się wyłącznie na tym, co bardzo istotne z perspektywy nabywcy. Ile kosztuje Xiaomi Redmi Note 12? Jaka jest cena Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G? Czy i do kiedy można kupić je taniej? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Ile kosztuje Xiaomi Redmi Note 12?

Podstawowy model z odświeżonej serii Redmi Note zachował bardzo atrakcyjną cenę. Choć w jego specyfikacji technicznej znalazło się miejsce dla takich podzespołów, jak wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz czy bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33 W, udało się utrzymać cenę poniżej 1000 złotych. Podstawowy wariant Xiaomi Redmi Note 12 kosztuje 999 złotych. Oferuje przy tym 4GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane użytkownika. Wariant ze 128 GB pamięci na dane to koszt 1099 złotych.

Różniąca się istotnymi elementami specyfikacji technicznej wersja Xiaomi Redmi Note 12 5G kosztuje nieco więcej. W wariancie z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane użytkownika trzeba za nią zapłacić 1599 złotych.

Czy warto wybrać model wyposażony w łączność 5G? Na ten moment odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Wydaje się jednak, że sieć LTE przez najbliższych kilka lat będzie działać wystarczająco dobrze, dlatego wsparcie dla 5G należy uznać za przydatny dodatek. Czy jest to jednak kwestia priorytetowa? Niekoniecznie.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G – cena może zaskakiwać

Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że smartfony z serii Redmi Note kosztują około 1000 złotych. Wraz z ostatnią premierą ta sytuacja uległa znaczącej zmianie. Wszystko za sprawą mocniejszych wariantów Redmi Note 12, czyli Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi Note 12 Pro+ 5G. Decydując się na zakup jednego z tych smartfonów trzeba przygotować nieco więcej gotówki. Ile konkretnie? Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G kosztuje 1899 złotych. Co otrzymujemy w zamian? 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane użytkownika, główny aparat o rozdzielczości 50 MP z OIS i baterię o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem 67 W.

Najpotężniejszym, czyli również najdroższym modelem w serii jest Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Jego wyróżnikami na tle pozostałych modeli są główny aparat o rozdzielczości 200 MP (z optyczną stabilizacją obrazu) i bateria z bardzo szybkim ładowaniem 120 W. Cena Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G to 2299 złotych za wariant z 8 GB RAM i 256 GB na dane.

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 – promocja na start

Jak zazwyczaj w przypadku marki Xiaomi, nowe smartfony będą przez pewien czas nieco tańsze. Jeśli któryś z właśnie zaprezentowanych modeli przypadł Wam do gustu, warto podjąć decyzję o zakupie jak najszybciej. Pierwsi klienci mogą bowiem liczyć na spore benefity. Na największe korzyści mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na zakup tuż po premierze. W przypadku smartfona Redmi Note 12 Pro+ 5G prezentem jest dodatkowe akcesorium w postaci zegarka Redmi Watch 3 o wartości 449 złotych. Z kolei nabywcy Redmi Note 12 (4/64) mogą liczyć na upust cenowy w wysokości 200 złotych. Telefon Redmi Note 12 (4/64), przez pierwszych kilka dni sprzedaży, będzie kosztował 799 złotych.

Gdzie tkwi haczyk? Oferta promocyjna trwa tylko do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Na tym jednak nie koniec promocji na nowe smartfony Xiaomi. Dostępny będzie również cashback w wysokości 200 złotych na Xiaomi Redmi Note 12 (4/128). Z kolei w przypadku Redmi Note 12 Pro 5G (6/128) cashback wynosi 300 złotych. Oznacza to, że za telefon trzeba zapłacić 1599 złotych.

Oferta cashback trwa do 16 kwietnia lub do wyczerpania promocyjnych egzemplarzy.

Xiaomi Redmi Note 12

Gdzie kupić Redmi Note 12?

Z dostępnością nowych smartfonów Xiaomi, już od pierwszych dni sprzedaży, nie powinno być większych problemów. Zgodnie z zapewnieniami producenta pojawią się praktycznie we wszystkich większych sklepach z elektroniką użytkową. Można je znaleźć zarówno w sklepach internetowych specjalizujących się w ofercie Xiaomi (mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl, mi.com). Są także w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, jak i w największych sieciach handlowych (Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom.pl).

Wyjątkiem jest tu model Xiaomi Redmi Note 12 5G, który w Polsce dostępny jest na wyłączność dla operatora sieci Plus.