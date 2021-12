Xiaomi 12 jeszcze w tym roku. Co wiemy o nowym flagowcu?

Wydawało się, że w tym roku nic nas już nie zaskoczy, jeżeli chodzi o nowe, flagowe telefony. Jednak Xiaomi, podobnie jak w przypadku Snapdragona 888, musi jako pierwsze pokazać urządzenia z topowym procesorem. Dlatego właśnie Xiaomi Mi 11 zostało zaprezentowane w styczniu tego roku, a Xiaomi 12 - zostanie pokazane jeszcze w tym roku. Oczywistym powodem takiego ruchu jest to, że od momentu premiery do pojawienia się pierwszej konkurencji na tych samych Snapdragonach (czyli Samsungów Galaxy) telefon Xiaomi będzie najmocniejszym urządzeniem na rynku, co da mu wyraźną przewagę nad konkurencją. Co jednak będzie znajdowało się wewnętrz tego telefonu i czy warto zwrócić na niego uwagę? W tym wpisie podsumujemy to, co wiemy na temat Xiaomi 12.

Xiaomi 12 - jakie będzie miał parametry?

To, co jest pewne, jeżeli chodzi o nowy telefon Xiaomi, to zastosowany przez firmę procesor. Na 100 proc. Xiaomi 12 wyposażone będzie w najnowszego Snadragona 8 gen 1, bo tak ma się od teraz nazywać flagowa seria od Qualcommu. Wiadomo też, że podobnie jak wcześniejsze modele, z przodu będziemy mieli wyświetlacz z wycięciem na kamerę do selfie pośrodku - nie ma więc kamery pod ekranem, co jest troszeczkę rozczarowujące.

Z tyłu natomiast mamy spodziewać się rewolucji w postaci zupełnie nowych obiektywów. Każdy z trzech aparatów ma mieć aż 50 Mpix, co znacznie może poprawić jakośc zdjęć szerokokątnych i tych z optycznym zoomem. Czy tak będzie - zobaczymy. Według spekulacji (co też widać na grafice) możemy być także pozytywnie zaskoczeniu rozmiarami podstawowego modelu serii, który ma mieć przekątną ekranu 6,2 cala. Jeżeli chodzi o baterię - ta ma mieć 4500 mAh i być ładowana z szybkością 67 W. Wychodzi więc na to, że Xiaomi nie zdążyło zaimplementować swojego przełomowego rozwiązania do nowych flagowców.

Wiadomo też, jak nowe telefony będą wyglądały. O ile design plecków Xiaomi 12 nie wydaje się być niczym specjalnym, o tyle już Xiaomi 12 Ultra wygląda jak najgorszy koszmar projektantów. Wszystkie modele będą miały na starcie Androida 12 z MIUI 13. Premiera w Chinach zapowiedziana została na 28 grudnia, natomiast europejska odbędzie się zapewne na początku przyszłego roku.

