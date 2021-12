Tak będzie wyglądał Xiaomi 12. Czegoś wam nie przypomina?

2022 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wysyp nowych premier smartfonów. Tak to już jest w tym skrawku technologii, że kto pierwszy, ten zbiera najwięcej medialnej uwagi. W obecnym, mijającym roku pierwszym smartfonem ze Snadragonem 888 był Xiaomi Mi 11. Wszystko zapowiada się tak, że w tym, który będzie, również pierwsze będzie Xiaomi, które dosyć wcześnie chce wypuścić swój model 12. I jak to zazwyczaj w takich wypadkach, przed premierą mamy pełen przegląd tego, co dany telefon będzie oferował i jak będzie wyglądał. Na tym drugim chciałbym się dziś skupić. Nie tak dawno opublikowaliśmy wywiad z przedstawicielem centrali Xiaomi w Chinach dotyczący wyglądu ich smartfonów. Polecam go przeczytać. Według niego każdy smartfon Xiaomi to wyważenie pomiędzy funkcjonalnością i oryginalnością. Cóż, jeżeli wierzyć najnowszym renderom, to coś w przypadku Xiaomi 12 nie zostało do końca dobrze wyważone.

iPhone 13 + Galaxy A52 = Xiaomi 12?

Do sieci wyciekły rendery nowych modeli Xiaomi z linii 12, a konkretnie - 12 Pro, w kolorowych obudowach. Widać tu jednak wyraźnie, że Xiaomi kompletnie porzuciło pomysł na wygląd znany z Mi 11, a zamiast tego poskładało ze sobą kilka znanych elementów. Mamy tu więc układ aparatów z jednym dużym obiektywem (jak w 11T), wyspę jak u Samsunga (pytanie czy też w kolorze obudowy) i finalnie - proste, a nie zaoblone krawędzie, przywodzące na myśli iPhone'a 13. Żeby oddać sprawiedliwość Xiaomi, nie oni pierwsi podprowadzili ten pomysł, ponieważ pierwsze było Oppo ze swoim Reno6.

Czy taki wygląd może się podobać? Oczywiście, że może! Jestem przekonany, że wiele osób skusi się na ten telefon właśnie z tego względu. W końcu dobra rzecz to taka, która się podoba, niekoniecznie taka, która jest najbardziej oryginalna. Każdy jednak szuka w smartfonach czegoś innego i cóż, dla mnie oryginalność i konsekwencja w projektowaniu urządzeń są tymi aspektami, które zawsze zaliczam na plus. Dlatego właśnie tak podobają mi się np. Pixele od Google. O tym, jak rzeczywiście będzie wyglądał Xiaomi 12 przekonamy się już niebawem. Wątpię jednak, by znalazł się na jakiejkolwiek mojej liście za swój niepowtarzalny wygląd.

