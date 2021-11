Nowa fabryka Xiaomi wyprodukuje 300 tys. samochodów rocznie. Start w 2024

Samochód elektryczny od Xiaomi został oficjalnie zapowiedziany kilka miesięcy temu. Wiadomo, że przyjdzie nam jeszcze na niego trochę zaczekać, ale nowy gracz na rynku zamierza wystartować z pompą.

Jak wynika z najnowszych informacji, Xiaomi kupuje właśnie ziemię w Pekinie (a dokładniej, w tamtejszym E-Town), by postawić tam swoje nowe fabryki. Mają one skupiać się na ich nadchodzącym projekcie - samochodzie elektrycznym. Jeżeli jednak liczyliście na to, że swoją Teslę zamienicie na Xiaomi (bo lepsze, wiadomo ;) w nadchodzących miesiącach, to nie mam dla was zbyt dobrych wiadomości. Musicie uzbroić się jeszcze w sporo cierpliwości.

Nowe zakłady fabryczne mają wystartować w 2024 roku — ale na otarcie łez podpowiem, że cele są ambitne. Firma chciałaby produkować w nich 300 tysięcy samochodów w ciągu roku. Poza tym dowiedzieliśmy się też, że Xiaomi powoła do życie całą nową dywizję, która będzie skupiała się wyłącznie na sprzedaży i pracach związanych z elektrycznymi samochodami. Lei Jun rozprawiając o planach związanych z elektrycznymi samochodami powiedział, że firma w najbliższych latach planuje zainwestować w nie ponad dziesięć miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady.

W międzyczasie firma planuje otworzyć (dosłownie) setki nowych salonów, w których będą sprzedawać swoje produkty — ze smartfonami na czele. Jak informuje serwis TechSpot, w przyszłości w nich mają być sprzedawane także samochody, których produkcja ruszy dopiero za jakiś czas. Szczerze mówiąc - jestem bardzo ciekawy, czy każdy z takich salonów otrzyma też dedykowaną obsługę i egzemplarze testowe, w których potencjalnie zainteresowani klienci będą mogli sprawdzić z czym to się je przed podjęciem decyzji zakupowej?