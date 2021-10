Startuje polska infolinia Xiaomi. W czym pomoże klientom?

Infolinia telefoniczna brzmi... jak relikt minionej epoki. I faktycznie - dla większości internautów i będącymi z nowymi technologiami za pan brat użytkownikami, tak to pewnie wygląda. Ale warto pamiętać, że ze współczesnych urządzeń korzystają ludzie w różnym wieku, z różnym stopniem wiedzy technologicznej. Dlatego też uważam, że infolinie telefoniczne mają swoje plusy. Ponadto warto także zauważyć, że są to miejsca w których odpowiedź otrzymujemy - jeśli tylko jest taka możliwość - tu i teraz. Nie czekamy aż konsultant dołączy do czatu, nie czekamy aż ktoś odpowie na naszego maila. Wszystko dzieję się tu i teraz.

Ta nowa forma wsparcia ma przede wszystkim pomagać w rozwiązywaniu problemów polskich użytkowników dotyczących napraw urządzeń, zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej upływie. Będzie można za jej pośrednictwem umówić się na serwis sprzętu, sprawdzić status zlecenia lub złożyć reklamację.

Popularny producent jednocześnie informuje, że nie jest to infolinia sprzedażowa, a typowo techniczna. Jeżeli ktoś ma chęć zakupu urządzenia, musi kontaktować się bezpośrednio ze sklepami marki — m.in. mistore.pl, mi-home.pl czy mimarkt.pl.

Infolinia Xiaomi - numer telefonu i godziny działania

Infolinia serwisowa Xiaomi dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Przez 12 godzin wszyscy użytkownicy będą mogli telefonować i zadawać pytania, a pracownicy firmy odpowiedzą na wszystkie nurtujące ich kwestie związane z serwisowaniem i naprawą urządzeń. Dostępna będzie pod numerem telefonu: +48 800 111 332. Ponadto z pracownikami można będzie skontaktować się także pod dedykowanym adresem e-mail: service.pl@xiaomi.com.