Po ponad miesiącu od premiery i tygodniach łatania błędów wieku dziecięcego Ubisoft w końcu na dobre rozkręca swój najnowszy tytuł. Do XDefiant zmierza pierwszy sezon rozgrywkowy, a to oznacza dla graczy sporą dawkę nowych treści, map, broni i trybów. Nadchodzące zmiany poważnie namieszają w dotychczasowej mecie.

Mawiają, że najgorsze są początki, a te w wykonaniu XDefiant były faktycznie średnio udane. Najpierw kłopotliwy start serwerów i ogromny czas oczekiwania na dołączenie do rozgrywki, a później liczne niedoróbki techniczne, które odsuwały shooter Ubisoftu od możliwości realnej rywalizacji z Call of Duty. Po kilku aktualizacjach XDefiant zaczął nabierać jednak kształtu, a gra z tygodnia na tydzień staje się przyjemniejsza – brakuje jednie nowego contentu, ale ten trafi na serwery już dziś. Na 2 lipca (start prac serwisowych od 15:00) zaplanowano bowiem duży update, rozpoczynający oficjalnie 1 sezon rozgrywkowo-rankingowy, a o jego szczegółach możecie przeczytać poniżej.

Nowa frakcja GSK, czyli recepta na snajperów

Dotychczas gracze mogli wybierać między jedną z 5 frakcji, inspirowanych grami Ubisoftu, a teraz do gry zmierzają operatorzy GSK, wchodzący w skład oddziału Rainbow. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że będzie to grupa odpowiadająca typowym tankom, gotowa na przyjmowanie obrażeń przeciwnika. W ich arsenale znalazły się tarcze rozbłyskowe, porażające druty elektryczne czy systemy obrony aktywnej ADS, chroniącej przed urządzeniami wroga.

Źródło: Ubisoft

Najbardziej intrygująca – a zarazem najbardziej kontrowersyjna – jest jednak ich cecha bierna, czyli hełm ochrony, blokujący obrażenia od strzałów w głowę. Ma to na celu zbalansowanie rozgrywki, zdominowanej w ostatnim czasie przez snajperów.

Nowość ta nie do końca spodobała się społeczności, co widać w komentarzach pod powyższym wpisie na X.

Bronie i mapy

Pierwszy sezon XDefiant wprowadzi także nowe rodzaje uzbrojenia, które wykorzystamy na niedostępnych wcześniej mapach. Mowa tutaj o karabin szturmowym LVOA-C, karabinie snajperski L115 oraz obrzynie, pełniącym rolę broni dodatkowej.

Źródło: Ubisoft

Jeśli zaś chodzi o mapy, to Ubisoft zapowiedział wprowadzanie nowych, darmowych lokacji co miesiąc – pierwsze trzy to Siedziba Klubu, Rockefeller i Daytona.

Pierwszy sezon rankingowy i nowa przepustka sezonowa

W premierowych tygodniach XDefiant umożliwiało co prawda rozgrywanie spotkań rankingowych, ale było to swego rodzaju testowy przedsmak, który nie miał większego wpływu na rangę gracza. Dopiero teraz zaczyna się granie „na poważnie” za sprawą startu pierwszego sezonu rankingowego, oferującego rozgrywkę w formacie 4 na 4 z przeciwnikami na podobnym poziomie – będą cechować się nieco odmiennymi zasadami gry, niż te które znamy z trybów swobodnych.

Awansowanie w rankingach zapewni dostęp nie tylko do ekskluzywnych nagród, ale także do statusu legendy XDefiant, przeznaczonej dla osób kończących sezon w gronie najlepszych 500 graczy.

Oprócz tego do gry trafi też nowa przepustka bitewna, oferująca ścieżkę darmową oraz premium, dostępna do kupienia za XMonety. W jej skład wchodzą elementy kosmetyczne, pakiety emotek, animacje MVP czy premier do PD. Zwiastun Battle Passa możecie zobaczyć poniżej.

Aktualizacja wprowadzająca pierwszy sezon w XDefiant pojawi się już dziś wieczorem.

Źródło obrazka wyróżniającego: Ubisoft