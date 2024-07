4 najlepszych gier do 60 złotych

Steam zdążył przyzwyczaić nas, graczy, do wprowadzania cyklicznych ofert, podczas których twórcy obniżają ceny swoich produktów nawet o kilkadziesiąt procent. Z tej okazji postanowiłem stworzyć dla was listę czterech najlepszych gier do kwoty 60 złotych. W rankingu znajdziecie gry różnych gatunków, które powinny spodobać się wielu osobom.

Mass Effect Edycja Legendarna

Mass Effect to gra mojego dzieciństwa. Nie wybaczyłbym sobie, gdyby nie znalazł się w tej liście. Przez wielu graczy, w tym mnie, uznawany jest za najlepszą grę sci-fi w historii. Otrzymujemy w nim nie tylko szereg przełomowych zmian - pod postacią wprowadzenia wielu unikatowych, pięknie wyglądających ras. Ale też zaawansowany system decyzji pozwalający graczom stać się idealistą, osobą prawą lub renegatem, najgorszym z najgorszych.

To, co wyróżniło Mass Effecta na tle konkurencji, to bez wątpienia podręcznikowo napisane postaci. Ich charaktery, historie - wszystko zostało tak dobrze napisane, że jako gracze mamy wrażenie obcowania z istotami z krwi i kości.

Fot. EA

Akcja gry toczy się pod koniec XXII wieku. Ludzkość odkryła na Marsie ruiny starożytnej cywilizacji, co pozwoliło im osiągnąć duże postępy technologiczne. Niedługo później udało im się również wznieść do gwiazd, docierając do Cytadeli, stolicy politycznej wszystkich najważniejszych ras Drogi Mlecznej.

Co zmieniło się w Edycji Legendarnej? Przede wszystkim to, że wcześniej trzeba było osobno kupować dodatki do Mass Effecta. Po wyjściu odświeżonej wersji ten problem został rozwiązany. Kupując remastera, otrzymujemy wszystkie dotychczasowe DLC. Za taki pakiet przyjdzie nam zapłacić jedynie 26,99 złotych (-90%).

Days Gone

Kiedyś rozmawiałem z moim kumplem, który pracuje w branży gier, o tym, że do tej pory nie powstała żadna interesująca gra o apokalipsie zombie z trybem jednoosobowym. Na Steamie znajduje się wiele gier tego typu oferujących jedynie rozgrywkę wieloosobową, pozbawioną historii i niektórych mechanik. Brak tych elementów bardzo często sprawia, że gry o zombie są do siebie bardzo podobne.

Days Gone to jedna z tych perełek, która wyróżnia się na tle innych, poniekąd rewolucjonizując gatunek. Oczywiście znajdziemy tu wiele motywów już kultowych dla upadłego świata - rozliczanie się z przeszłością, frakcje o różnych poglądach czy ciągłą walkę o zasoby. Ważne jest jednak to, co świeże dla gatunku, a nowości jest całkiem sporo.

Fot. Sony

To, co wyróżnia Days Gone na tle konkurencji, to mechanika działania zombie, które zostały nazwane przez twórców Świrusami. Aby przetrwać w brutalnym, zdziesiątkowanym przez tajemniczy wirus świecie, prędzej czy później napotkamy hordy. W najlepszym wypadku będą to setki zombie, a w najgorszym tysiące. Specjalnie z myślą o nich wprowadzono system migracji - za dnia odpoczywają, a w nocy przemieszczają się po północno-zachodnim wybrzeżu USA. Kolejnym wyróżnikiem jest to, że w przypadku zauważenia gracza, zaczynają biec w jego stronę.

Eksploracja i ciągłe poszukiwanie brakujących zasobów idealnie wpasowuje się w koncepcję włóczęgi, który szuka dla siebie miejsca w świecie. Podróżując po nim, możemy używać motocykla, który z kolei w trakcie gry można ulepszać. Days Gone kupicie obecnie za 54,75 złotych (-75%).

GTA 4

Rockstar Games zdążył przyzwyczaić graczy, że ich gry, nawet kilkanaście lat po premierze, wciąż mogą konkurować z największymi współczesnymi hitami. I choć GTA V nieustannie przyciąga dziesiątki tysięcy graczy, to w dzisiejszej topce opowiem wam pokrótce o jego poprzedniku. Zwłaszcza że teraz GTA IV można zdobyć w okazyjnej cenie - jedynie za 25,47 złotych (-70%) ze wszystkimi dodatkami.

W 2008 roku GTA 4 zachwyciło wszystkich piękną grafiką, dobrze poprowadzoną historią i co najważniejsze, niezwykle realistycznym systemem zniszczeń. Samochody po zetknięciu się z innym pojazdem lub podczas zderzenia się z budynkiem doznawały realistycznych uszkodzeń.

Fot. Rockstar

Z czystym sercem mogę powiedzieć, że nawet dzisiaj robi to piorunujące wrażenie. Mimo to, nie tylko mechaniki czynią serię Grand Theft Auto czymś niezapomnianym. To fabuła i charyzmatyczne postaci odgrywają tu ważną rolę, a właśnie to oferuje główny wątek historii. Wcielamy się w Niko Belica, który próbuje uciec od swojej przeszłości, układając sobie życie na nowo.

Poza głównym wątkiem fabularnym - wersja Complete Edition zawiera także historię dwóch nowych bohaterów. Wzbogacają oni historię samego Liberty City, do którego trafiają gracze.

Wiedźmin 3

Jeżeli do tej pory nie mieliście okazji zagrać w rodzimą perełkę od CD Projekt Red, to teraz jest najlepsza okazja. Historię o Wiedźminie Geralcie możecie nabyć za historycznie niską cenę - 9,99 złotych (-90%). Edycja kompletna wraz z dodatkami fabularnymi (Krew i Wino oraz Serca z Kamienia) kosztuje natomiast 37,49 złotych (-75%).

W Wiedźminie 3 wcielamy się w Geralta z Rivii, wiedźmina, który porusza się po świecie zniszczonym wojną i pełnym niebezpiecznych stworów. Poza przyjmowaniem zleceń charakterystycznych dla jego zawodu, głównym zadaniem Wiedźmina jest odnalezienie Ciri, swojej przybranej córki.

Fot. CD Projekt RED

Zarówno ja oraz większość graczy, pokochała Wiedźmina 3 za unikatowy, ogromny i żywy świat. Po zakupie do waszych rąk trafi produkcja, która oferuje nie tylko wciągający główny wątek fabularny, ale również szereg aktywności pobocznych, skupiających się na roli Wiedźmina w świecie. Całość okraszona jest udanymi, naturalnymi dialogami.

Gier na letniej wyprzedaży jest znacznie więcej

Na potrzeby tego artykułu wymieniłem wam jedynie cztery (moim zdaniem) najlepsze gry do 60 złotych. Warto mieć świadomość, że letnia wyprzedaż na Steamie obejmuje znacznie więcej tytułów, wszystkie w obniżkach sięgających nawet kilkudziesięciu procent. Wyprzedaż kończy się 11 lipca o godzinie 19:00.

Poniżej przedstawiam wam również luźną listę gier, które zasługują na wyróżnienie: