Liczby nie kłamią. XDefiant bije rekordy popularności

Zaczęło się fatalnie. Problemy z serwerami, niedziałający matchmaking i absurdalnie długi czas oczekiwania na dołączenie do rozgrywki, ale gdy Ubisoft już uporał się z usterkami, to gracze zalali najnowszy shooter francuskiego producenta niczym powódź. Tak dużego sukcesu Ubisoft nigdy wcześniej nie doświadczył.

Mamy nowy hit. XDefiant przyciąga tłumy

XDefiant to najnowszy tytuł ze stajni Ubi, który ma ambicje konkurować z takimi gigantami jak Call of Duty. Gra długo wychodziła z fazy zamkniętych testów, a premiera, która miała miejsce 21 maja, zakończyła się sporą falą krytyki. Teraz jednak Ubisoft nie ma już czego się obawiać i może z satysfakcją patrzyć na statystyki. XDefiant bowiem – gdy serwery ruszyły już pełną parą – przyciągnął aż milion unikalnych użytkowników w zaledwie 2,5 godziny.

To nie koniec rekordów. Po 48 godzinach liczba osób sięgnęła już 3 milionów, a nowych graczy wciąż przybywa. Co stoi za tak dużym wynikiem? Cóż, XDefiant to przede wszystkim darmowa gra, która nawet na konsolach nie wymaga opłacania dodatkowego abonamentu. Jest też pozbawiona SBMM (Skill-based matchmaking), czyli systemu dobierania graczy, opartego na umiejętnościach – to między innymi przez to rozwiązanie wielu graczy zrezygnowało z konkurencyjnego Warzone.

Poza tym XDefiant to dynamiczna, satysfakcjonująca i naprawdę przyjemna gra, dająca wiele swobody w kwestii wyboru i modyfikacji wyposażenia oraz klas postaci. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co w XDefiant zasługuje na pochwałę, a co wymaga dopieszczenia, to odsyłam do mojego wczorajszego tekstu, gdzie opisuje pierwsze wrażenia po kilkunastu godzinach spędzonych w grze.

