Wydawca Manor Lords z nową premierą. Szykuje się kolejny wielki hit

Cataclismo - nowa gra strategiczna, która staje się hitem!

Fot. Hooded Horse

Hiszpański producent Digital Sun Games poinformował, że gra pierwotnie miała zadebiutować na Steamie 15 lipca, twórcy jednak zdecydowali się wydłużyć ten czas do 22 lipca. Jest to spowodowane chęcią wniesienia dodatkowych poprawek, usprawniających Cataclismo. Autorzy kilka dni temu pochwalili się, że ponad 200 000 graczy dodało ich grę do listy życzeń, co stanowi bardzo dobry wynik.

Wiadomo również, że tytuł ten pojawi się we wczesnym dostępie mimo zaawansowanego etapu rozwoju. Na samym początku gracze otrzymają do dyspozycji:

Główną kampanię fabularną (samouczek + 11 poziomów),

Tryb potyczki (z dwoma różnymi poziomami i biomami),

Tryb nieskończony (z proceduralnie generowanymi mapami i wyzwaniami),

Edytor poziomów (umożliwiający tworzenie własnych map na bazie dwóch dostępnych biomów).

Rozgrywka opiera się na cyklu dnia i nocy. W dzień gracze budują, rozstawiają pułapki i zarządzają armiami. Wszystko po to, aby w nocy zmierzyć się z hordami nadciągających potworów. Na udostępnionym trailerze widać zaawansowaną fizykę, która umożliwia niszczenie otoczenia. Co ciekawe, odłamki mogą posłużyć do obrony budynków.

Po ogromnym sukcesie Manor Lords przyszła kolej na nową strategię wydaną przez Hooded Horse

Fot. Hooded Horse

Hooded Horse to zespół, który ma w swoim wydawniczym portfolio wiele hitów zbliżonych tematycznie i gatunkowo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest bez wątpieniaManor Lords, w którym gracze wcielają się w średniowiecznego władcę. Ich celem jest rozwinięcie niewielkiej wioski w tętniące życiem miasto, korzystając z zaawansowanych mechanik zarządzania zasobami i łańcuchami produkcyjnymi oraz możliwością podbijania cudzych ziem. Za Manor Lands odpowiedzialny jest rodzimy twórca, Grzegorz Styczeń, a tytuł okazał się ogromnym sukcesem. Sprzedał się w ponad dwóch milionach egzemplarzy.

