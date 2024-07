Fortnite mimo że ma już swoje lata na karku wciąż pozostaje jednym z największych hitów w świecie gier wideo. Epic Games bardzo rozsądnie prowadzi rozwój gry (czego, niestety, nie można powiedzieć o przejętych przez nich Fall Guys). Znakomite kolaboracje i stały rozwój lubianych mechanik sprawiają, że gracze nie mogą się oderwać od gry. Jednak po wielkim buncie ze strony Epic Games — gra z hukiem wyleciała z App Store'a i Google Play kilka lat temu. O ile jednak kwestia Androida była mało problematyczna — bo zawsze można po prostu zainstalować *.apk z innego źródła, o tyle na iOS sprawy nie są tak oczywiste.

Po wielkich zmianach które zaszły na rynku europejskim, Apple zmuszone było dopuścić inne sklepy z aplikacjami. I faktycznie to uczyniło. Epic Games wiedząc jak wielkie pieniądze leżą w rynku mobilnym nie odpuściło i tworzy swój własny sklep z aplikacjami na iOS i iPadOS — mimo że skorzystają z niego wyłącznie gracze mieszkający na terenie Unii Europejskiej, wciąż im się to opłaca. I już oficjalnie wiadomo, że Fortnite powróci na smartfony z nadgryzionym jabłkiem w ciągu najbliższych kilku miesięcy!

Powrót Fortnite na iPhone'a coraz bliżej. Gra trafi w nasze ręce w ciągu najbliższych kilku miesięcy

Epic Games w swoim newsroomie oficjalnie poinformowało, że zarówno Epic Games Store jak i przygotowana z myślą o nim wersja Fortnite zostały wysłane do oceny Apple. Teraz to od giganta z Cupertino zależy jak sprawnie przejdzie cały proces zatwierdzania i zarówno sklep jak i sama gra nareszcie trafią w ręce użytkowników iPhone'ów i iPadów. Z dalszej części wpisu wynika jednak, że Epic Games ma nadzieję wystartować z nowym sklepem oraz wielkim powrotem Fortnite w ciągu nadchodzących kilku miesięcy.

Wielu graczy była zdruzgotana decyzją Apple związaną z wyrzuceniem Fortnite'a z App Store'a. To jednak gra po którą sięgają na co dzień i chcieli mieć ją zawsze przy sobie — tym bardziej że dostępne w mobilnym wariancie tryby całkiem nieźle sprawdzały się na dotykowym ekranie, tym samym sięganie po zewnętrzne kontrolery było co najwyżej opcjonalne.

To jednak konsekwencje niesubordynacji Epic Games, którzy najpierw woleli się zbuntować niż oddawać procent Apple. A kiedy zdali sobie sprawę z tego co narobili — na powrót było już za późno, bowiem ich konta zostały zablokowane. Firma zdecydowała wytoczyć potężne działa i walczyć o siebie w sądzie, ale jak wszyscy wiemy — na niezbyt wiele się to zdało, jako że z Apple przegrali sromotnie w każdej instancji.