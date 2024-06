Niespodziewanie, pod koniec maja Sony zorganizowało najnowszą prezentację z serii State of Play, na którym pokazano kilkanaście gier zmierzających na konsolę PlayStation 5 i gracze nie powinni narzekać na to, że na PS5 nie ma w co grać. Choć wydarzenie obfitowało w wiele zapowiedzi, nie zrobiło ono większego wrażenia na społeczności – głównie dlatego, że Sony nie pokazało praktycznie żadnego potencjalnego hitu od swoich wewnętrznych studiów. Co prawda Astro Bot wygląda i zapowiada się fantastycznie, może mieć spore trudności z dotarciem do najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują gier przygotowanych z ogromnych rozmachem, które zawsze były kojarzone z PlayStation. Lepiej na tym tle wypada Microsoft, który przyłożył się do swojej najnowszej prezentacji Xox Games Showcase, na której pokazano naprawdę mocne pozycje. I choć niektóre z nich trafią także na inne platformy, można śmiało powiedzieć, że przed posiadaczami konsol Xbox sporo ciekawych premier! Sprawdźmy, na co warto czekać.

Xbox Games Showcase 2024. Podsumowanie konferencji

Fani Activision, Bethesdy, Blizzarda, Xbox Game Studios oraz licznych partnerów tworzących dla Xbox mogli dowiedzieć się, co przyniosą ich ulubione serie oraz nowe produkcje. Zapowiedziano m.in. powroty ulubionych serii, w tym Gears of War, czy Doom. Nowe odsłony, w postaci Gears of War: E-Day i Doom: The Dark Ages, z pewnością zadowolą graczy, tym bardziej, że pierwsze zwiastuny, które możecie zobaczyć poniżej zapowiadają się naprawdę interesująco. Na Xbox Games Showcase pokazano także State of Decay 3 – najnowszą odsłonę serii, na którą gracze czekali 6 lat. Pokazano też nowy zwiastun Indiana Jones i Wielki Krąg wraz z fragmentami rozgrywki, oraz nową część Perfect Dark i South of Midnight. Fani Starfield również będą zadowoleni, gdyż pokazano pierwsze konkrety związane z dodatkiem fabularnym – Shattered Space. Konferencja przyniosła także pierwsze szczegóły związane z Fable oraz datę premiery The War Within, kolejnego rozszerzenia do World of Warcraft, który na PC zadebiutuje już 26 sierpnia.

Xbox Games Showcase to także pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki z Assassin's Creed Shadows oraz szczegóły związane z Dragon Age: The Veilguard. Jest też coś dla fanów twórczości Hideo Kojimy – Remake Metal Gear Solid 3 z każdą kolejnym zwiastunem prezentuje się coraz lepiej i na Metal Gear Solid Δ: Snake Eater warto czekać. Prezentacja przyniosła także zapowiedzi nowych gier, takich jak Clair Obscur: Expedition 33, Atomfall i Winter Burrow. A to jeszcze nie koniec, bo pokazano trailery do Age of Mythology: Retold, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Flintlock: The Siege of Dawn, FragPunk, nowej części cyklu Life Is Strange: Double Exposure, Mecha Break, Mixtape, Wuchang: Fallen Feathers Revealed, czy długo wyczekiwanego S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Było tego naprawdę sporo i nie sposób wszystko opisać w kilku zdaniach. Chcecie nadrobić zaległości? Obejrzyjcie całą konferencję Xbox Games Showcase i zajrzyjcie na oficjalne strony Xbox, gdzie zamieszczone są wszystkie nowe zwiastuny.

Posiadacze Xbox Game Pass będą zachwyceni. Większość gier trafi do abonamentu

Trzeba tu podkreślić, że znaczna część zaprezentowanych wczoraj gier trafi do abonamentu Xbox Game Pass. I to w dniu premiery. Dotyczy to tytułów od studiów wewnętrznych, jak i od zewnętrznych partnerów. Gracze mają co wyczekiwać, tym bardziej, że nie potwierdziły się plotki związane z podwyżką abonamentu. Od dłuższego czasu mówi się, że wraz z pojawieniem się w XGP produkcji Activision Blizzard, Microsoft zmieni cennik wprowadzając dodatkowy abonament do wyboru lub podnosząc ceny obowiązujących planów. Na ten moment wygląda tak, jak do tej pory. Warto jednak mieć na uwadze, że przed premierą Call of Duty, która zaplanowana jest na 25 października może się to zmienić.