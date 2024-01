Indiana Jones i Wielki Krąg oficjalnie! Tym tytułem Xbox chce pokonać PlayStation?

O tym, że na konsole Xbox i komputery PC trafi gra osadzona w świecie Indiana Jones wiedzieliśmy od dłuższego czasu. Tytuł na wyłączność, który nie trafi na PlayStation, wykorzystujący popularną markę, ma przyciągnąć graczy na "zieloną stronę" i sprawić, że fani Indiego posiadający sprzęt konkurencji zainteresują się ofertą Microsoftu. Choć na przestrzeni ostatnich miesięcy o samej grze wiedzieliśmy praktycznie nic, tak teraz studio MachineGames, wydawca Bethesda Softworks i sam Microsoft odkrywa karty i opowiada nam nieco więcej na temat przygód Indiany Jonesa, które będzie można przeżyć bez wydawania większych pieniędzy. Tytuł ten, choć będzie dostępny w standardowej sprzedaży, trafi też do Xbox Game Pass - posiadacze abonamentu ponownie zostaną rozpieszczeni przez Microsoft.

Odkryj jeden z największych sekretów historii w Indiana Jones i Wielki Krąg, pierwszoosobowej grze przygodowej dla jednego gracza osadzonej między wydarzeniami przedstawionymi w częściach "Raiders of the Lost Ark" i "The Last Crusade". Jest rok 1937, złowrogie siły przeczesują wszystkie zakątki świata, aby poznać sekret starożytnej siły nazywanej Wielkim Kręgiem, a jedyna osoba, która może je powstrzymać to Indiana Jones. Wcielisz się w legendarnego archeologa w zrealizowanej z kinematograficznym rozmachem przygodowej grze akcji, której twórcami jest ekipa z MachineGames, wyróżnionego nagrodami studia odpowiedzialnego za najnowszą serię Wolfenstein, a producentem wykonawczym Todd Howard, projektant gier z galerii sławy.

– to, co zaskakuje najbardziej w nowej grze Indiana Jones - przynajmniej mnie - to fakt, że będziemy mieć do czynienia z tytułem FPP - czyli z rozgrywką z perspektywy pierwszej osoby. Przynajmniej w przeważającej części. Twórcy potwierdzili, że niektóre elementy rozgrywki przedstawione zostaną w perspektywie trzeciej osoby, np. w czasie przerywników filmowych, czy przy wspinaniu się, czy pokonywaniu niektórych przeszkód na drodze w poszukiwaniu skarbów, czy przy interakcji ze środowiskiem. Walka, rozwiązywanie zagadek i wiele innych będą przedstawione z pierwszej osoby, co ma wpłynąć na większe zaangażowanie graczy.

Indiana Jones i Wielki Krąg. Pierwsze szczegóły i prezentacja rozgrywki

Wyrusz z Marshall College do serca Watykanu, piramid w Egipcie, zatopionych świątyń Sukhothai i wielu innych ekscytujących miejsc. Włamanie w środku nocy zakończone konfrontacją z tajemniczym olbrzymem zmusi cię do odkrycia wstrząsającego sekretu związanego z kradzieżą pozornie nieistotnego artefaktu. Zawierając nowe sojusze i stawiając czoła znajomym wrogom, spotkasz intrygujące postacie oraz użyjesz podstępu i sprytu, aby rozwiązać starożytne zagadki i przetrwać intensywne wydarzenia.

– przygoda zapowiada się interesująco, ale wciąż nie wiemy najważniejszego – kiedy nowa gra z Indianą Jonesem trafi do sprzedaży (np. na Steam) i katalogu gier Xbox Game Pass. Jedyną informacją jest to, że produkcja ma premierę zaplanowaną na ten rok. Można jednak podejrzewać, że jeszcze trochę na nią poczekamy, a nadchodzące miesiące przyniosą nam kolejne szczegóły związane z tą produkcją.

Xbox Developer_Direct - podsumowanie konferencji. Co nowego?

Jednak Indiana Jones i Wielki Krąg to dopiero początek. Na zakończonym wydarzaniu Xbox Developer_Direct Microsoft zaprezentował też inne tytuły, które mają szansę przyciągnąć uwagę graczy - zarówno posiadających konsole Xbox Series X|S, jak i komputery PC. To Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II, Ara: History Untold oraz Visions of Mana- najnowsza odsłona serii "Mana" stworzona przez Square Enix (wtedy jeszcze Squaresoft).