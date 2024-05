Jednym z ważniejszych momentów nocnego State of Play jest zapowiedź nowej gry, którą z pewnością kojarzyć będą posiadacze PS5 mogący za darmo zagrać w ASTRO's Playroom, które nie tylko pokazywało możliwości konsoli i jej kontrolera, ale okazało się świetną platformówką dającą nadzieję, że w przyszłości doczekamy się pełnoprawnej kontynuacji. Tak też będzie. Astro Bot od studia Team Asobi trafi do graczy 6 września i będzie oferował aż 80 różnych poziomów rozłożonych między 6 galaktyk z własnymi planetami. Fani platformówek będą zachwyceni.

Co jeszcze pokazano na State of Play? To między innymi zapowiedź najnowszej odsłony serii Dynasty Warriors z podtytułem Origins. Poznaliśmy nowe szczegóły związane z Infinity Nikki – kolorowej przygodówki z otwartym światem fantasy, w którym odkrywamy kolejne tajemnice, zmieniamy się w magiczne stworzenia i eksplorujemy bogaty w faunę i florę świat.

State of Play za nami. Czas na podsumowanie konferencji

Pokazany został również nowy zwiastun odświeżonej gry z PS4 – Until Dawn. Horror od studia Supermassive Games na PS5 oraz PC zadebiutuje tej jesieni – konkretną datę poznamy przy okazji kolejnych prezentacji. Na State of Play potwierdzono również, że długo wyczekiwana kontynuacja Path of Exile trafi na PS5 w wersji "early access", co pozwoli graczom zapoznać się z tym tytułem przed jego oficjalną premierą, która ma nastąpić jeszcze w tym roku. Pokazano również pierwszy zwiastun Ballad of Antara . To nowe RPG akcji, które będzie tytułem free-to-play. Na State of Play nie mogło też zabraknąć Silent Hill 2, które na PS5 zadebiutuje 8 października. Polskie studio Bloober Team, które pracuje nad przeniesieniem klasyka na nową generację konsol opowiada o zmianach i rozgrywce, oraz tego co czeka graczy w tajemniczym miasteczku. W trakcie prezentacji pokazano też nową produkcję studia Skydance. Behemoth będzie grą na PSVR 2 zabierającą gracza do średniowiecznego świata fantasy, w którym zmagać się będzie nie tylko z wrogo nastawionymi rycerzami, ale także różnej maści stworami.

State of Play to także nowe zwiastuny do gier, które już zostały zapowiedziane. To m.in. Monster Hunter Wilds, Alien: Rogue Incursion, potwierdzono też beta testy Marvel Rivals, które się rozpoczną w lipcu tego roku. W ramach prezentacji pokazano również pierwsze fragmenty rozgrywki z Concord – nowej strzelanki 5v5 od studia Firewalk, które na PS5 i PC zadebiutuje 23 sierpnia oraz zapowiedziano Where Winds Meet. To osadzona w otwartym świecie przygodowa gra akcji osadzona w starożytnych Chinach i kładąca ogromny nacisk na pojedynki, które mają przypominać to, co mogliśmy oglądać m.in. w filmie "Przyczajony tygrys, ukryty smok".

Pełną konferencję State of Play możecie nadrobić na YouTube:

God of War Ragnarök na PC jeszcze w tym roku! Znamy szczegóły

Jest też niespodzianka dla graczy PC, którzy czekają cierpliwie, aż PlayStation udostępni swoje najmocniejsze tytuły właśnie na komputerach. Czekaliście na God of War Ragnarök? To mamy świetne informacje. Po tym, jak kilkanaście dni temu w sieci pojawiły się przecieki związane z udostępnieniem najnowszych przygód Kratosa na blaszakach, mamy oficjalne potwierdzenie. Za przeniesienie konsolowego hitu na komputery odpowiada studio Jetpack Interactive, który w przeszłości pracowało nad portem God of War z 2018 na PC. Premiera zapowiedziana jest na 19 września.

Gra jest już dostępna w przedsprzedaży na Steam oraz Epic Game Store w wersji podstawowej, jak i Deluxe Edition zawierającej dodatkowo ścieżkę dźwiękową w wersji cyfrowej i dodatkowe przedmioty dla bohaterów. Przy okazji warto dodać, że gra na PC wymagać będzie konta PlayStation – tego samego, o które była ostatnia afera dotycząca gry HELLDIVERS 2. I choć Sony wycofało się ze zmian w przypadku tej gry, wygląda na to, że każdy kolejny tytuł od Playstation Studios wydawany na PC wymagać będzie zalogowania kontem PSN – bez względu czy mowa jest o grze dla pojedynczego gracza, czy też online.

Przy okazji warto przypomnieć, że trwają tzw. Days of Play – wydarzenie przynoszące promocje na sprzęty PlayStation, gry, czy abonament PlayStation Plus. W niższych cenach można kupić m.in. PlayStation VR2, Osłony PlayStation 5, Kontrolery DualSense, czy gry Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth, WWE 2K24 i STAR WARS Jedi: Survivor. W ramach Days of Play poznaliśmy nowe gry, jakie pojawią się w ramach abonamentu PlayStation Plus – zarówno tego podstawowego, jak i droższego. Płacący najwięcej otrzymają też dostęp do pierwszych tytułów z katalogu klasyków PlayStation 2. Promocje związane z Days of Play trwają od 29 maja do 12 czerwca.