Choć można śmiało powiedzieć, że największego święto dla graczy, w postaci targów E3, przeszło do historii, świat nie lubi pustki. Od kilku już lat mamy konkurencyjną imprezę, która przyciąga uwagę mediów i społeczności z całego świata. Co prawda nie jest to wydarzenie masowe, tak Summer Game Fest sprawia, że lato wciąż należy do osób lubiących zasiąść przed monitorem lub telewizorem, chwycić pad (bądź klawiaturę i muszkę) i dać się pochłonąć wirtualnym światom. Co ciekawego zaprezentowano w ramach najnowszej odsłony Summer Game Fest? Jest na co czekać!

Ponad 2 godziny konferencji otwierającej tegoroczną odsłonę Summer Game Fest to zarówno premiery, jak i nowe informacje na temat gier różnych studiów. Ekipy z całego świata postanowiły wykorzystać ten moment na pokazanie światu najświeższych trailerów i fragmentów rozgrywki tytułów nad którymi pracują od dawna. Zliczenie wszystkiego, co pokazano, jest trudne, dlatego w tym tekście skupimy się na najciekawszych grach.

Summer Game Fest 2024. Co ciekawego zaprezentowano?

Nie da się ukryć, że gwiazdami wieczoru były dwie produkcje: LEGO Horizon Adventures i Cywilizacja VII. Choć o tym pierwszym tytule pojawiło się w ostatnim czasie wiele plotek i przecieków, tak na temat najnowszej odsłony serii gier strategicznych nie docierały do nas żadne wcześniejsze informacje (z pominięciem wczorajszej wpadki studia, które opublikowało baner z informacjami na temat gry). Wszystko było utrzymywane w tajemnicy. Więcej na temat tych gier przeczytacie w naszych osobnym tekstach. Jednak LEGO w świecie Horizon i nowa Cywilizacja to dopiero początek tego, co pokazano na Summer Game Fest. Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych tytułów zaprezentowanych w kolejności alfabetycznej:

Alan Wake 2: Night Springs – dodatek fabularny, w którym gracze doświadczą nowych przygód

– dodatek fabularny, w którym gracze doświadczą nowych przygód Black Myth: Wukong – nowy zwiastun wyczekiwanej gry opartej na chińskiej legendzie o Wukongu

– nowy zwiastun wyczekiwanej gry opartej na chińskiej legendzie o Wukongu Cairn – Twórcy Furi powracają, tym razem opowiadającej o wspinaczce górskiej z elementami survival horroru.

– Twórcy Furi powracają, tym razem opowiadającej o wspinaczce górskiej z elementami survival horroru. Cuffbust – gra twórców "Choo Choo Charles", w której gracz wciela się w więźnia próbującego uciec z więzienia

– gra twórców "Choo Choo Charles", w której gracz wciela się w więźnia próbującego uciec z więzienia Delta Force: Hawk Ops – nowa odsłona strzelanki taktyczni z perspektywy pierwszej osoby osadzonej w czasach zimnej wojny

– nowa odsłona strzelanki taktyczni z perspektywy pierwszej osoby osadzonej w czasach zimnej wojny Dragon Ball: Sparking! – nowy zwiastun gry osadzonej w popularnym świecie znanym z mangi i anime

– nowy zwiastun gry osadzonej w popularnym świecie znanym z mangi i anime Dune: Awakening – nowy zwiastun gry MMO osadzonej w uniwersum Diuny.

– nowy zwiastun gry MMO osadzonej w uniwersum Diuny. Fatal Fury: City of the Wolves – remake klasycznej bijatyki z lat 90. ubiegłego wieku

– remake klasycznej bijatyki z lat 90. ubiegłego wieku Harry Potter Quidditch Champions – nowe informacje na temat gry opartej na fikcyjnym sporcie z serii Harry Potter

– nowe informacje na temat gry opartej na fikcyjnym sporcie z serii Harry Potter Hyper Light Breaker – długo wyczekiwana kontynuacja Hyper Light Drifter

– długo wyczekiwana kontynuacja Hyper Light Drifter Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – zwiastun strategicznej gry akcji dla pojedynczego gracza od Capcom.

– zwiastun strategicznej gry akcji dla pojedynczego gracza od Capcom. Metaphor: ReFantazio – nowy zwiastun i dodatkowe informacje na temat gry twórców serii Persona

– nowy zwiastun i dodatkowe informacje na temat gry twórców serii Persona Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind – Gra beat 'em up z elementami platformowymi, oparta na serialu Power Rangers

– Gra beat 'em up z elementami platformowymi, oparta na serialu Power Rangers Monster Hunter Wilds – nowy zwiastun i dodatkowe informacje na temat rozgrywki

– nowy zwiastun i dodatkowe informacje na temat rozgrywki Neva – nowa gra przygodowa od twórców Gris, którzy ponownie zabierają gracza w podróż do tajemniczego świata fantasy

– nowa gra przygodowa od twórców Gris, którzy ponownie zabierają gracza w podróż do tajemniczego świata fantasy Slitterhead – horror z perspektywy pierwszej osoby, stworzony przez Keiichiro Toyamę, twórcę Silent Hill

– horror z perspektywy pierwszej osoby, stworzony przez Keiichiro Toyamę, twórcę Silent Hill Sonic X Shadow Generations – nowy zwiastun odświeżonej gry Sonic Generation

– nowy zwiastun odświeżonej gry Sonic Generation Valorant – nowy zwiastun zapowiadający wydanie gry na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

– nowy zwiastun zapowiadający wydanie gry na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wanderstop – przygodówka z elementami RPG, w której gracze wcielają się w wędrowca przemierzającego dziwny i niebezpieczny świat

Xbox Game Fest to dopiero początek. Przed nami jeszcze masa atrakcji

Chcecie nadrobić zaległości i obejrzeć całą prezentację? Pełny zapis wczorajszego Summer Game Fest, w tym dwugodzinne otwarcie możecie obejrzeć na YouTube:

Jednak to nie koniec atrakcji dla graczy, gdyż już jutro, w niedzielę 8 czerwca o godzinie 19:00 startuje Xbox Games Showcase 2024. Microsoft zapowiada wiele premier i nowych informacji na temat wcześniej zapowiedzianych gier. Można się spodziewać kilku niespodzianek. A tuż po zakończonej głównej prezentacji, firma zaprasza na Call of Duty: Black Ops 6 Direct, na którym zaprezentowane zostaną szczegóły związane z jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku. Nowa odsłona popularnej serii trafi do graczy już tej jesieni, a posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli w nią zagrać bez ponoszenia dodatkowych kosztów!