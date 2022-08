Gry z Xbox Series S wykorzystają więcej pamięci. Podziałają na nim lepiej niż dotychczas?

Xbox Series S to w mojej opinii konsola, która jest warta każdej złotówki. Tania, z bogatą ofertą gier, dostępem do popularnego abonamentu, mała, lekka, poręczna — a przy tym bez problemu dostępna w sklepach i nie kosztująca fortuny. Jednak ze względu na to że jest ona gorszą konsolą od Xbox Series X, część gier działała na niej po prostu słabiej. Teraz pojawiła się szansa na to, że coś się w temacie zmieni. Dlaczego?

Microsoft oddaje w ręce twórców gier więcej pamięci Xbox Series S

Setki dodatkowych megabajtów pamięci są teraz dostępne dla twórców na Xbox Series S. Dzięki temu deweloperzy mają większą kontrolę nad pamięcią, co może poprawić wydajność grafiki w warunkach ograniczonej pamięci.

— opowiada ekipa Microsoftu w najnowszym materiale wideo:

Ile w tym prawdy i jak przełoży się to na pracę twórców i optymalizację samych gier z wykorzystywaniem odblokowanej pamięci? Przekonamy się dopiero w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu miesięcy, kiedy pojawią się pierwsze aktualizacje / gry wykorzystujące nowoodblokowane moce konsoli.

Nie jest tajemnicą od samego debiutu konsoli, że Xbox Series S nie jest najmocniejszą konsolą na rynku — ale nigdy nie miał nią być. Miał być sprzętem uniwersalnym, przystępnym i dla wszystkich którzy chcą się po prostu dobrze bawić przed telewizorem. Dla jednych jest główną konsolą, dla innych wrotami do abonamentu Microsoftu — niezależnie jednak od podejścia, prawdopodobnie większość klientów doskonale wie na co się pisze. Mniej pamięci RAM, gorsze podzespoły, ostatecznie też mniejsza rozdzielczość gier i mniej opcji do wyboru podczas samej rozgrywki. Po czasie okazało się, że optymalizacja gier pod tę konfigurację jest trudniejsza niż na początku mogło się wydawać i nie wszystko działa tam tak dobrze, jak powinno. Stąd więcej pamięci do dyspozycji daje nadzieję na to, że twórcy zrobią z nich użytek przy optymalizacji i wszystko podziała tam lepiej.