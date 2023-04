Jakie aplikacje do biegania warto wybrać? Sprawdź najlepsze propozycje

Bieganie już dawno przestało być symbolem „zagranicznego” podejścia do życia. W lokalnych siłowniach i klubach fitness coraz trudniej znaleźć wolną bieżnię, a w okolicznym parku niezależnie od pory spotkać można truchtających śmiałków w różnym wieku. Nie są im straszne deszcze, mrozy, upały i panujący o szóstej rano mrok. Wielu z nich śledzi swój progres za pośrednictwem współczesnych gadżetów: całego pakietu akcesoriów fitness, a także niezastąpionych smartfonów. Jakie są najlepsze aplikacje do biegania?

Bieganie dla początkujących - jak zacząć biegać z aplikacją?

Aplikacje do biegania to element po który użytkownicy sięgają coraz chętniej — i trudno się dziwić. Nie tylko gromadzą one dane na temat naszej fizycznej aktywności, podpowiadają jak trenować zdrowiej i bardziej efektywnie, ale też dla wielu okazują się dodatkową motywacją. Porównywanie wyników z rodziną i przyjaciółmi, dodatkowe zestawy wyzwań za przekroczenie kolejnych progów — nawet jeżeli to tylko wirtualne odznaczenia, to dla wielu okazują się wystarczającym powodem, by założyć buty treningowe i ruszyć przed siebie. A to dla wielu może okazać się na tyle nęcące, że zdecydują się sami zainstalować takie oprogramowanie w swoim smartfonie i spróbować szczęścia w temacie. Nikt nie obiecuje że będzie łatwo, ale warto przyjrzeć się tematowi bliżej. Tym bardziej że obecnie na rynku jest na tyle dużo propozycji, że — nie przesadzam — każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Aplikacji do biegania nie brakuje zarówno na urządzeniach z Androidem jak i na iPhone'y. Znalezienie najlepszej aplikacji do biegania to jak zwykle kwestia osobistych preferencji i gustu, dlatego też poniżej przedstawiam najlepsze programy do biegania, spośród których każdy zainteresowany tematem ma szansę znaleźć coś dla siebie.

Najlepsze aplikacje do biegania na Androida i iPhone'a

Endomondo / MapMyRun

Kiedyś jedna z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia naszego progresu w sporcie: Endomondo. Platforma oferowała nie tylko programy dla miłośników truchtu, ale ponad 40 innych aktywności. Świetnie radziła sobie ze zbieraniem informacji i ich estetycznym podsumowaniem: włącznie z czasem, szybkością, dystansem, spalonymi kaloriami itp. Podczas treningu asystent głosowy cały czas opowiadał nam o tym, z jakim tempem się poruszamy, a sparowanie danych z popularnymi wearables od największych producentów nie stanowiło dla niego najmniejszego problemu. Dużym atutem był także minimalistyczny, banalny w obsłudze, interfejs.

To była niewątpliwie dobra aplikacja do biegania, jednak z końcem 2020 roku zakończyła swoją działalność, co dla wielu osób było ogromnym ciosem. Program rozpoczął swoje działanie w 2007 roku, lecz po blisko 13 latach działalności firma Under Armour postanowiła zamknąć ten projekt. Wszystkie dane użytkowników były na serwerach tylko do końca marca 2021 roku, jednak użytkownicy dostali możliwość przeniesienia swoich danych do aplikcji MapMyRun od tej samej firmy.

Jest to dużo bardziej zaawansowana opcja, która jest w stanie mierzyć łącznie ponad 600 aktywności. MapMyRun jest w stanie łączyć się z innymi programami i urządzeniami wearables, a do tego jest system społeczności i wewnętrznych rankingów. Funkcje w większości są te same, co w Endomondo — lecz żeby korzystać ze wszystkich dobroci, musimy zapłacić abonament. Subskrypcja kosztuje 5,99 USD w skali miesiąca lub 29,99 USD za rok.

Endomondo w podstawowej wersji dostępne jest za darmo na Androida oraz iOS.

Zobacz też: CoBike – Nowa polska aplikacja do rejestracji tras i licznik rowerowy

Bieg. Zacznij biegać

Aplikacja, jak sama nazwa wskazuje, służy do biegania. Nie znajdziemy tutaj opcji śledzenia żadnych innych aktywności, jednak nie jest to nic specjalnie złego w tym przypadku — Bieg. Zacznij biegać to aplikacja kierowana dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tym sportem. Program oferuje kilka stopni, które mają nas zmotywować i zachęcić, a dodatkowo przypilnować, żebyśmy nie brali za dużo na swoje barki. Pierwszym stopniem jest 20 minut biegania, później 30, 40, aż finalnie cała godzina biegu. Program w dodatku pomoże nam usystematyzować treningi i spalane kalorie, pomagając nam w doborze ilości treningów w tygodniu oraz w dłuższej perspektywie. Niestety, jedynie pierwsze 15 dni korzystania z aplikacji dostępne są za darmo — za pełny plan treningowy musimy zapłacić.

Bieg. Zacznij biegać dostępne są za darmo na Androida i iOS.

Runkeeper

Ciesząca się od wielu lat ogromną popularnością platforma Runkeeper to fantastyczna propozycja dla wszystkich, którzy chcą biegać z aplikacją. Czy jest to najlepsza aplikacja do biegania? Cóż, prawdą jest, żę w tym zestawieniu żadna propozycja nie jest słaba — a wybór jednej wydaje się niemożliwy. Jedno jest pewne: to program, który pozwoli szczegółowo śledzić nasze trasy i tempo. Ponadto platforma serwuje rozmowy motywacyjne, a także pozwalają budować programy treningowe tak, aby idealnie dopasować się do naszego planu dnia. Nie zabrakło tutaj także funkcji społecznościowych, dzięki którym możemy zdobywać nagrody i dzielić się naszymi osiągnięciami z przyjaciółmi korzystającymi z platformy.

Runkeeper w podstawowej wersji dostępny jest za darmo na Androida oraz iOS.

adidas Running app Runtastic

Runtastic to popularna aplikacja dla wszystkich miłośników biegania. Wbudowany w nią wirtualny trener motywuje do działania, a systemy grywalizacyjne dla wielu okazują się kluczowe przy wymuszaniu kolejnych aktywnościach. Opcja podglądania progresu znajomych, obszerne listy sukcesów pokazujące progres. Wisienką na torcie są: wbudowana pogodynka, która pozwala dobierać lepsze trasy, a także Powersong, serwujący najlepszą muzykę do treningu! Dawniej aplikacja nazywała się, po prostu, Runtastic. Obecnie należy do marki Adidas i została przemianowana na adidas Running app Runtastic!

Runtastic w podstawowej wersji dostępny jest za darmo na Androida oraz iOS.

Nike Run Club

Nie tylko adidas ma swoją propozycję. Nike również przygotowało swoją aplikację o nazwie Nike Run Club, oferując pełną gamę możliwości, które sprawdzą się dla wszystkich użytkowników — od początkujących sportowców do zawodowców, którzy przygotowują się do długich maratonów. Biegi z audioprzewodnikiem, wskazówki dotyczące zdrowia, wyzwania biegowe, a do tego można znaleźć nawet wskazówki w zakresie zdrowia i dobrostanu. Możecie nawet zaznaczyć, z jakich butów Nike korzystacie, i osiągać wybrane cele.

Nike Run Club jest dostępne na Androida i iOS.

RockMyRun

RockMyRun to aplikacja, która — jak tytuł wskazuje — skupia się na... muzyce! A raczej idealnym dostosowaniem ścieżki dźwiękowej do naszego tempa. To ona jest głównym elementem aplikacji, która pozwala na miksowanie miksować gatunki, serwować misz-masz i... przy tym wszystkim współpracuje z innymi aplikacjami fitness.

RockMyRun w podstawowej wersji dostępny jest za darmo na Androida oraz iOS.

Zobacz też: Recenzja Nightly — przez tydzień aplikacja na smartfona pomagała mi zasnąć

Strava Running

Strava to niewątpliwie jedna z tych aplikacji, obok której trudno przejść obojętnie. To program dla profesjonalistów — i to właśnie funkcji dla nich możecie się tam spodziewać. Skupia się na lepszym czasie, serwuje cały pakiet statystyk (dystans, tempo, różnica poziomów), możemy też podejrzeć interkatywną mapę naszych aktywności. Ponadto nie zabrakło opcji społecznościowych — śledzenia kont użytkowników, podglądania ich progresu, a także wysyłania komentarzy. Warto odnotować że to program uniwersalny, który działa z całym pakietem fit-akcesoriów.

Strava w podstawowej wersji dostępna jest za darmo na Androida oraz iOS.

Polecane aplikacje do biegania dostępne tylko na iOS

Running by Daily Burn

Jeżeli interesujecie się najlepszymi aplikacjami do ćwiczeń to istnieje spora szansa, że firma Daily Burn nie jest wam obca. To ta sama ekipa, która od lat zachwyca swoim produktem At Home Workouts, później nadszedł czas na jogę, a kilka tygodni temu pojawił się kolejny godny uwagi produkt w ich portfolio: Running by Daily Burn. Bazuje on na tym samym systemie subskrypcji co starsze rodzeństwo — i jest równie dopracowany. Aplikacja podpyta nas o cele które chcielibyśmy z jej pomocą zrealizować, jest produktem z przejrzystym designem pozwalającym wygodnie zapisywać wszystkie nasze osiągnięcia. Na szczęście nie zabrakło tam również integracji z Apple Music i Spotify, a także fajnych poradników wideo zachęcających do rozgrzewki i wzmacniania mięśni.

Running by Daily Burn w podstawowej wersji dostępne jest za darmo w App Store.

Zobacz też: Najbardziej przydatne aplikacje na Androida 2018

Aplikacje do biegania - jak analizować dane?

Aplikacje do biegania każdorazowo serwują nam solidny pakiet danych na temat naszych osiągnięć. Oczywiście im lepsze mamy urządzenia do pomiarów (np. smart opaski, smart zegarki albo inne — bardziej specjalistyczne — akcesoria skupiające się na mierzeniu naszych osiągnięć), tym wszystkie zgromadzone na temat naszych osiągnięć informacje będą dokładniejsze. Warto jednak po ich zgromadzeniu przyjrzeć się im bliżej, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Same programy często będą w bardzo przejrzystej formie pokazywać nasz progres i zmiany które zaszły podczas naszych kolejnych przygód sportowych. Poza samodzielną próbą przyjrzenia się im — warto także skorzystać z pomocy specjalistów. Wielu trenerów personalnych prawdopodobnie chętnie Wam w tym pomoże, ale są też specjalne aplikacje i platformy do analizy danych dotyczących biegania — m.in. rubiTrack, Smash Run czy Runalize.

Najlepsze aplikacje do biegania na iPhone

Wielu producentów smartfonów i elektronicznych gadżetów stawia na autorskie oprogramowanie. Często pada pytanie, czy są one warte zainteresowania. Wśród nich można wymienić m.in. Zdrowie (Apple) czy Samsung Health. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza w kontekście giganta z Cupertino, ponieważ jego narzędzia działają wyłącznie w obrębie autorskiego ekosystemu. I nigdzie indziej. Jeżeli często zmieniacie urządzenia, warto więc zadbać o bardziej multiplatformowe rozwiązania — a tutaj, jak widać, jest w czym wybierać. Własne narzędzia potrafią być naprawdę kompleksowymi rozwiązaniami (jak właśnie Zdrowie), które w połączeniu z Apple Watchem i dodawanymi przez nas samodzielnie danymi medycznymi potrafi stanowić prawdziwą kartę zdrowia pacjenta, jakiej próżno szukać gdziekolwiek indziej. Jeżeli więc planujecie związać się z jednym (eko)systemem na dłużej — warto dać im szansę. Przy częstej migracji — lepiej jednak wybierać rozwiązania dostępne na kilku platformach i różnych typach sprzętów.

Darmowe aplikacje do biegania - kiedy przestają być wystarczające

Wiele z aplikacji wymienionych wyżej dostępna jest wyłącznie w wersji freemium. Co to oznacza dla aplikacji do biegania? Pobrać, owszem, możemy je za darmo — ale nie mamy tam pełnej funkcjonalności. Część opcji przeznaczona jest wyłącznie wersji premium, a za tę należy zapłacić — coraz częściej w formie regularnej opłaty abonamentowej, a nie jednorazowej płatności. Na pytanie czy warto płacić za aplikacje do biegania odpowiedzi idealnej nie ma — bo dla każdego będzie ona brzmiała inaczej. Fajnie widać to na przykładzie aplikacji Strava, która w swoim planie Premium poza podstawowymi funkcjami oferuje także:

Trasy, planowanie i zalecenia - Osiągnij swój cel biegowy z indywidualnym planem treningowym - cele to dystanse 5 km, 10 km, półmaraton i maraton.

- Osiągnij swój cel biegowy z indywidualnym planem treningowym - cele to dystanse 5 km, 10 km, półmaraton i maraton. Dopasowuje przejażdżki i biegi z analizą wydajności - Aplikacja w wersji Premium pozwala na dopasowywanie specjalnych dróg na przejażdżki czy biegi pod względem wydajności.

- Aplikacja w wersji Premium pozwala na dopasowywanie specjalnych dróg na przejażdżki czy biegi pod względem wydajności. Dziennik treningu - Wszystkie nasze treningi są zapisywane i analizowane, dzięki czemu mamy przejrzyste spojrzenie na całą naszą historię treningów.

- Wszystkie nasze treningi są zapisywane i analizowane, dzięki czemu mamy przejrzyste spojrzenie na całą naszą historię treningów. Tabele liderów segmentów, lokalne legendy - Aplikacja ma swoją własną społeczność, w której możemy ze sobą konkurować, osiągać lepsze wyniki od naszych znajomych czy próbować pokonać rekordy pobliskich "legend".

- Aplikacja ma swoją własną społeczność, w której możemy ze sobą konkurować, osiągać lepsze wyniki od naszych znajomych czy próbować pokonać rekordy pobliskich "legend". Strefy tętna - Zobacz ile czasu spędzasz w poszczególnych strefach tętna, przeanalizuj intensywność i trenuj wydajniej.

- Zobacz ile czasu spędzasz w poszczególnych strefach tętna, przeanalizuj intensywność i trenuj wydajniej. Informacje o pogodzie - Zobacz ile czasu spędzasz w poszczególnych strefach tętna, przeanalizuj intensywność i trenuj wydajniej.

- Zobacz ile czasu spędzasz w poszczególnych strefach tętna, przeanalizuj intensywność i trenuj wydajniej. Miesięczne trendy aktywności i porównania - Aplikacja na koniec każdego miesiąca dokładnie analizuje trendy naszej aktywności i porównuje je z innymi naszymi osiągami.

- Aplikacja na koniec każdego miesiąca dokładnie analizuje trendy naszej aktywności i porównuje je z innymi naszymi osiągami. Dodatkowe cele treningu - Ustaw czas lub kalorie jako cel, a trener Audio Cię poprowadzi.

- Ustaw czas lub kalorie jako cel, a trener Audio Cię poprowadzi. Historia rekordów życiowych - Zobacz jak zmieniały się twoje rekordy życiowe na przestrzeni czasu i sprawdź swoje postępy.

- Zobacz jak zmieniały się twoje rekordy życiowe na przestrzeni czasu i sprawdź swoje postępy. Porównanie treningów - Aby lepiej zrozumieć przebieg treningu, porównaj statystyki i międzyczasy z kilku treningów jednocześnie.

- Aby lepiej zrozumieć przebieg treningu, porównaj statystyki i międzyczasy z kilku treningów jednocześnie. Bez reklam - Ciesz się aplikacją i stroną bez reklam zewnętrznych.

- Ciesz się aplikacją i stroną bez reklam zewnętrznych. Plany treningowe - Mamy dostęp do planów treningowych, które pozwolą nam osiągnąć swój wymarzony cel i rozwijać swoje kondycyjne możliwości.

Jak widać — sporo tego. Pytanie tylko czy każdy z użytkowników potrzebuje tych wszystkich usprawnień i zrobi z nich użytek? Na to pytanie odpowiedzieć musicie sobie sami...