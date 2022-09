Xbox Game Pass dla rodziny i przyjaciół już oficjalnie. Poznaliśmy też ceny usługi

Microsoft rozpoczyna testy Xbox Game Pass współdzielonego z rodziną i przyjaciółmi. Ile to kosztuje, jak działa i co z użytkownikami którzy mają wykupione dostępy na dłużej, a chcieliby przeskoczyć na nowy abonament?

Xbox Game Pass niewątpliwie okazał się usługą, która zrobiła niemałe zamieszanie w świecie gier. Myślę że gdyby nie ruch Microsoftu, współczesny krajobraz branży wyglądałby nieco inaczej. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że gigant z Redmond stale dba o promocję Game Passa — serwując raz po raz promocyjne stawki w ramach których można wyrwać kwartał dostępu do tamtejszej bazy gier za bezcen. I chyba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że całkowite zerwanie z promocjami może okazać się zbyt trudne do przełknięcia dla użytkowników, z tej okazji... firma startuje z nowym planem w ramach którego można będzie współdzielić dostęp do usługi z rodziną i przyjaciółmi. Plan Xbox Game Pass Friends & Family pierwszy raz wypłynął na powierzchnie miesiąc temu, zaś kilka dni temu oficjalnie poznaliśmy już szczegóły związane z całym tym brandingiem. Teraz zaś tajemnicą przestają być ceny.

Xbox Game Pass współdzielony z rodziną i przyjaciółmi. Jak to działa i ile kosztuje?

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, nowy abonament Xbox Game Pass można będzie współdzielić z maksymalnie czterema innymi osobami. W przeciwieństwie do np. Netflixa - Microsoft nie bawi się w konieczność zamieszkiwania w jednym domostwie, prawdopodobnie mając świadomość tego w jaki sposób użytkownicy będą podchodzić do nowej formy abonamentu. Dlatego zasadą którą wprowadza dla użytkowników abonamentu jest konieczność przebywania wszystkich graczy w jednym kraju. Sprytne i... myślę, że w zupełności wystarczające. Program testowy nowego abonamentu ruszył już w dwóch krajach: Kolumbii oraz Irlandii. Dzięki temu poznaliśmyrównież obowiązujące w ramach niego stawki, a te nie są specjalnie bolesne, myślę. Za miesiąc współdzielonego abonamentu zapłacić trzeba 21,99 euro miesięcznie — które po podziale na pięć osób daje ok 4,4 euro. Daje to dostęp do dokładnie tych samych opcji, które czekają na graczy płacących za dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, który w tradycyjnej wersji kosztuje 12,99 euro. Czyli mówiąc krótko - opłaca się i to nawet już w dwie osoby.

Obecnie pilotujemy ten plan w Kolumbii i Republice Irlandii. Kolejne kraje / regiony mogą zostać dodane w ciągu najbliższych miesięcy.

Pojawia się jednak pytanie co z użytkownikami, którzy chcieliby dołączyć do nowego planu, a mają na dłużej wykupiony abonament dla pojedynczego użytkownika? Są ku temu przeliczniki, które wyglądają następująco:

30 dni Xbox Game Pass Ultimate = 18 dni Xbox Game Pass Friends & Family

30 dni Xbox Game Pass (konsola) = 12 dni Xbox Game Pass Friends & Family

30 dni PC Game Pass = 12 dni Xbox Game Pass Friends & Family

30 dni Xbox Live Gold = 12 dni Xbox Game Pass Friends & Family

30 dni EA Play = 6 dni Xbox Game Pass Friends & Family.

Myślę, że całość prezentuje się bardzo sprawiedliwie. Zarówno cenowo, jak i w kwestii samego podejścia do graczy. Czekamy na dostęp do abonamentu w kolejnych regioniach!