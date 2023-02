Jailbreak - czy w 2023 roku wciąż warto?

Jailbreak dla niektórych użytkowników sytemu od Appla jest niezbędny. Ale jak to właściwie z tym jest? Czym jest i jak do tego podejść? Czy w ogóle nadal warto to robić? Odpowiedź dla wielu może wcale nie być taka oczywista.

Co to jest Jailbreak?

Denerwują was ograniczenia narzucane przez Apple? Może mieliście kiedyś ochotę zainstalować aplikację lub grę spoza App Store. Brak takiej możliwości dla niektórych użytkowników okazał się bardzo frustrujący. I choć wiele krajów naciska na Apple, by firma w końcu zezwoliła na instalowanie apek z zewnętrznych sklepów, na zmiany zapewne będziemy musieli jeszcze poczekać. Jednak zawsze warto mieć jakiś wybór, nawet jeśli nie skorzysta się z tej opcji, prawda? Narzędzi do "podpisywania" apek i wrzucania ich na urządzenia z iOS jest wiele, ale jeśli nie korzystacie z kont deweloperskich, na dłuższą metę korzystanie z nich może być uciążliwe.

W tym przypadku alternatywą może być tzw. Jailbreak pozwalający pójść krok dalej. Możliwym staje się zainstalowanie dowolnej aplikacji z internetu według naszego własnego widzimisię. Pamiętajmy jednak, że usunięcie ograniczeń to nie to samo, co odblokowanie iPhone'a. Jeszcze kilka lat temu popularne były blokady simlock, które skutecznie ograniczały korzystanie z iPhone'a w różnych sieciach - jeśli kupiliśmy telefon od konkretnego operatora, tylko u niego mogliśmy korzystać z sieci.

Jakie są korzyści z Jailbreaku?

Wielu użytkowników po prostu chce móc instalować aplikacje, poprawki czy gry od firm, których Apple nie mogło lub nie chciało zatwierdzić w App Store. Takich apek jest cała masa. Nie każda spełnia przecież wytyczne Appla. Oczywiście niektóre z nich po prostu robią rzeczy, których marka zabrania na swoich urządzeniach. Nie trzeba oczywiście robić niczego strasznego czy niemoralnego. Możemy czuć potrzebę chociażby prozaicznych zmian. Apple nie pozwala na daleko idące zmiany w wyglądzie interfejsu użytkownika. Dzięki Jailbreak'om ciekawscy otrzymują możliwość całkowitej zmiany menu. Personalizowane ikony, ukrywanie ich nazw, zmiany motywów, czcionek, czego dusza zapragnie. Do tego masa narzędzi, których Apple nie oferuje - choć trzeba przyznać, że wraz z kolejnymi odsłonami iOS użytkownicy dostają coraz więcej możliwości.

Istnieje wiele ulepszeń, które wpływają na działanie urządzenia z iOS-em. Można zdecydować się na wybranie kombinacji klawiszowych, które będą odpowiedzialne za wykonanie złożonych zadań, można też wyłączyć potwierdzenie odczytu w komunikatorach innych firm i instalować aplikacje i narzędzia z nieznanych źródeł. Nie brakuje możliwości wyświetlających informacji o kanale Wi-Fi czy łączenia się bezprzewodowo z innym urządzeniem za pośrednictwem SSH. Jeżeli tylko czujecie silną potrzebę używania własnego urządzenia w dowolny sposób, idea "złamania" będzie dla Was. Może diametralnie zmienicie swoje urządzenie, może tylko troszkę je usprawnicie - nie ma to znaczenia. Zdejmowanie blokad daje użytkownikom szereg możliwości, które odebrało im Apple. Wolność i swoboda bywają po prostu bardzo kuszące.

Z jakich smartfonów Apple wciąż można zdjąć blokadę Jailbreak?

Twórcy Jailbreak'ów zawsze pozostawali trochę w tyle za Apple. A to za sprawą samego systemu iOS - programiście zajmujący się "łamaniem" zabezpieczeń niechętnie grają z amerykańską firmą w kotka i myszkę i wolą skupiać się na na nieco starszym oprogramowaniu niż tym obecnym. Zazwyczaj użytkownicy korzystali z możliwości jaibreakowania poprzednich wersji iOS, nie tej obecnej. Ostatnio się to zmienia - i nawet urządzenia działające pod kontrolą iOS 16 i iPadOS 16 wyposażone w układy A11 Bionic lub starsze mogą zostać "złamane". Te urządzenia są najbardziej podatne na wgranie Jailbreak'a, gdyż exploit wykorzystywany przez "hakerów" odkryty w 2019 r. uznawany jest jako "nienaprawialny". Co ciekawe, Jailbreak zadziała nawet na najnowszym iOS 16.4, który znajduje się w fazie testów beta. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że pojawiają się osoby, które twierdzą, że znalazły sposób na złamanie zabezpieczeń najnowszym iPhone'ów - do tego rewelacji podchodzić należy z dużą ostrożnością i sprawdzić kilka źródeł czy rzeczywiście jest to prawdą.

Czy Jailbreak może zepsuć urządzenie Apple?

Niektórzy boją się grzebać chociażby w ustawieniach telefonu, nie chcąc czegoś popsuć. A co dopiero mówić tu o wchodzeniu dalej niż pozwolił na to producent! To wszystko nie jest jednak takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Wiele osób błędnie interpretuje to, co dzieje się z ich telefonem, zrzucając całą winę na Jailbreak, gdy w rzeczywistości problemy są dużo bardziej prozaiczne. Popsuty ekran nie musi mieć przecież związku z tymi działaniami. Wielu fanów zdejmowania blokad uważa, że najgorsze, co może się w ich trakcie zdarzyć, to brak odpowiedzi od urządzenia.

Najprostszą metodą na poradzenie sobie z tym problemem jest po prostu twardy reset lub skorzystanie z wewnętrznych narzędzi bezpieczeństwa oferowanych przez twórców Jailbreaka. Wyłączają one wszystkie poprawki wprowadzone przez użytkownika, jeśli dojdzie do jakichś niezgodności. Pozwala to na dużo prostsze i bezpieczne usunięcie ich. W najgorszych i ostatecznych sytuacjach zawsze można po prostu przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego. To powinno rozwiązać wszelkie problemy. Wystarczy jednak trochę zdrowego rozsądku i sprawdzanie zaufanych źródeł - instalowanie obejść pochodzących z niewiadomych źródeł może skończyć się źle - zarówno dla samego iPhone'a lub iPada, jak i nerwów, bo chyba nikt nie chce robić sobie dodatkowych problemów.

Czy Jailbreak anuluje wam gwarancję?

Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste pytanie. Załóżmy, że mamy już iPhone'a, na którym wykonaliśmy Jailbreak. W pewnym momencie z urządzeniem się coś dzieje, nie musi być to nawet związane ze zdejmowaniem blokady. Najprościej byłoby pójść wtedy do autoryzowanego serwisu Apple w celu uzyskania pomocy, prawda? Może to być jednak ryzykowne. O ile robienie, co nam się żywnie podoba, z własnym telefonem nie jest problemem, niemiło może się zrobić, gdy pracownik serwisu przeprowadzając różne czynności zorientuje się, że coś było "grzebane" w oprogramowaniu. Ma on bowiem prawo odmówić udzielenia nam wsparcia, jeśli zauważy coś, co wzbudzi jego podejrzenia. Jak możemy przeczytać na stronie supportu Apple: