Xbox Series X po miesiącu nie jest już taki idealny. Moje problemy z nową konsolą Microsoftu

Gry na Xbox Series X: problemy po przebudzeniu konsoli i funkcja Quick Resume

Przegrałem na Xbox Series X już kilkadziesiąt godzin. Sporo korzystam z wyczekiwanej przeze mnie funkcji Quick Resume, która — o czym wspominałem już w recenzji Xbox Series S, daleka jest póki co od ideału. I choć zauważalnie wprowadzane są usprawnienia dzięki którym QR trafia do kolejnych gier, a także działa lepiej niż wcześniej, to trudno tutaj mówić o tym, że jest perfekcyjnie. I szczerze? Na tę chwilę najzwyczajniej w świecie jej nie ufam na tyle, by zostawić z nią grę. Jedna rzecz jest taka, że gra po prostu załaduje się od nowa, a inna, że po drodze pojawiają się inne, niespodziewane, problemy.

Ten czas, kiedy automatyczne, regularne, zapisy w Ori uratowały sytuację

W przypadku Ori and the Will of the Wisps kilkukrotnie spotkałem się ze smutną sytuacją, w której gra po przywróceniu wracała do bardzo dziwnego miejsca i zdecydowanie nie działała jak należy. Potrafiła mnie wrzucić bezpośrednio w sam środek przepaści, na dnie której czekały kolce czy inne niebezpieczeństwa — a gdy upadałem, ginąłem. Co ciekawe – kolejny „save” działał od dna tej przepaści, więc w sumie ginąłem non-stop. Szczęście w nieszczęściu, że akurat ten tytuł regularnie sam robi zapisy i z poziomu menu mogłem cofnąć się o kilka-kilkanaście minut, powtórzyć sekwencję i cieszyć się zabawą. Obawiam się jednak, że nie wszędzie działałoby to tak sprawnie, choć mam cichą nadzieję, że w innych produkcjach to by się nie zdarzyło. Tutaj jednak mowa o jednym z flagowych tytułów Microsoftu: zaktualizowanym do nowej generacji konsol, oferującym 120 FPS — poświęcono mu sporo uwagi, więc wymaga się od niego perfekcji. No nie tym razem.