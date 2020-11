Problemy z Xbox Series X. Na jakie kłopoty skarżą się użytkownicy konsol?

Xbox Series X: problemy z którymi zmagają się użytkownicy nowych konsol Microsoftu

Lista przebojów z nowymi konsolami Microsoftu jest znacznie dłuższa niż ta z PlayStation 5. I już pomijając kłopoty na kilometr wiejące fejkiem, jak te z efektownie zadymionym Xbox Series X, to jest ich znacznie więcej. Jeden z pierwszych błędów który napotkałem dotyczył konsoli, która nie chce się włączyć. Co najmniej dwóch użytkowników forum Reddit napotkało problem, w którym po wciśnięciu włącznika lampka zapalała się na chwilę, a tuż po tym konsola się wyłączała:

Ale to dopiero początek listy — która wcale do krótkich nie należy. Przynajmniej kilka osób narzeka na napęd, który… nie chce nawet przyjąć płyty. Tutaj sprawa jest o tyle zabawna, że to dokładnie te same podzespoły które wykorzystywane były w poprzedniej generacji — i tam również niektórym użytkownikom sprawiły nieco nerwów. Sprzęt po prostu nie przyjmuje nośnika. Najwyraźniej Microsoft nie potraktował problemu poprzednio tak serio jak powinien, skoro w nowej generacji sprzętu nic w tej kwestii się nie zmieniło. Słabo. No ale jako że do Xbox One przez lata nie kupiłem żadnej gry na nośniku, to dziś wieczorem czas obejrzeć jakiś film z płyty BD, by upewnić się, że z moim egzemplarzem wszystko w porządku ;-).

Niektóre egzemplarze wydają też niepokojące dźwięki. Stukanie z wnętrza obudowy brzmi… no nie powiem — źle. Ale to nie jest jedyny problem z „dźwiękami” — niektórzy narzekają na dziwne odgłosy podczas instalacji gier.

Jeżeli myślicie że to już koniec przygód z Xbox Series X, to nic z tych rzeczy. U niektórych użytkowników gry przestają się pobierać gdy konsola jest wyłączona (mimo zaznaczenia odpowiednich opcji), inni zaś mają kłopoty z… samymi grami. Jedni narzekają na to, że takowe się nie uruchamiają, inni — że gry po prostu się crashują, a jeszcze inni, że konsola po prostu się wyłącza podczas gry. Zdarzył się też błąd „Error E105”, na który pomógł reset konsoli do ustawień fabrycznych, ale niepewność związana z tym czy nie powinien reklamować konsoli pozostała. W ogóle się nie dziwię, tym bardziej że w jednej z odpowiedzi ktoś mu napisał że miał podobny problem z Xboksem One X i ten błąd oznaczał kłopoty z twardym dyskiem, które później zaczęły coraz częściej powracać.

Kłopotów jest dużo — a obawiam się, że będzie jeszcze więcej

Regularnie też w sieci widzę informacje o przegrzewających się konsolach (mignął mi nawet przypadek nagrzanej konsoli mimo tego, że była wyłączona). I nie powiem — nie wygląda to specjalnie zachęcająco. Z drugiej strony przypadków jest wiele i sporo się od siebie różni, co daje nadzieję, że obyło się bez błędów w produkcji, którymi dotknięte będą wszystkie modele z pierwszego rzutu. Zakup nowej zabawki to dla wielu sporo ekscytacji przykro mi czytając o takich problemach. Wszystko wskazuje na to, że mojej konsoli udało się ich uniknąć: jest cicha, nie przegrzewa się i po prostu działa. Ale dla spokoju sprawdzę dziś jak mają się sprawy z czytnikiem płyt i obserwuję dalszy rozwój wydarzeń.

Z pozytywnych rzeczy: wygląda na to, że w Polsce Xboksów nie zabrakło, więc gdy rodzimi użytkownicy mają jakieś problemy, to jest chociaż szansa na to, że uda się z nimi szybko uporać i otrzymać nowy sprzęt bez czekania długich miesięcy.