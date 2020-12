Nowości w Xbox Series X i S. Co dla graczy przygotowano w pierwszej aktualizacji?

Pierwszy miesiąc obecności nowej generacji konsol niemal za nami. Pierwsza miesięcznica Xbox Series X i Xbox Series S przynosi ze sobą pierwszą aktualizację oprogramowania, która powinna pojawić się na Waszych konsolach już dziś (a pewnie już wczoraj). Co przynosi ciekawego?

Dynamiczne tła w aktualizacji Xbox Series X i Xbox Series S

Microsoft w tej generacji stawia na dynamiczny Dashboard. Animowane tła, choć nie robią ogromnego wrażania, są miłe dla oka i są dobrą odskocznią od tego, czym firma raczyła nas w poprzedniej generacji. Na premierę nie było niestety dużego wyboru animacji towarzyszących nam w czasie korzystania z konsoli. To zmienia się wraz z pierwszą aktualizacją. Programiści przygotowali zestaw 6. dynamicznych teł, które są hołdem do poprzednich generacji Xbox. Firma zapowiada, że w przyszłości pojawiać się będzie więcej wariantów — odpowiedź graczy na ruchome elementy graficzne interfejsu konsoli była bardzo pozytywna, co przekłada się na chęć dostarczenia jeszcze ciekawszych animacji.

Auto HDR w nowej aktualizacji Xbox Series X i Xbox Series S

Xbox Series X i Series S to bez wątpienia najlepszy wybór, jeśli pod uwagę bierzecie wsteczną kompatybilność. Jedno urządzenie daje dostęp do ogromnej biblioteki gier sięgających pierwszego Xboksa, który swoją premierę miał ponad 19 lat temu. Nowa generacja oferuje m.in. lepsze wrażenia audio-wizualne, z często poprawioną optymalizacją, wysoką liczbą klatek animacji. Wsteczna kompatybilność doczekała się wielu usprawnień przekładających się na jakość gier, w tym funkcję Auto HDR, wyciskająca ze starych gier resztki soków. Wraz z nową aktualizacją będziemy mogli sprawdzić, które tytuły dostały nowe życie dzięki sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie maszynowe do generowania HDR w grach, które z przyczyn oczywistych, nie miały go w latach poprzednich. Odpowiednia informacja pojawia się w menu konsoli po uruchomieniu kompatybilnego z Auto HDR tytułu.

Gry zoptymalizowane dla Series X|S w nowej aktualizacji

Xbox Series X i S to nowa generacja, a więc i nowe możliwości, z których skorzystają najnowsze (i nie tylko) gry. Tytuły wykorzystujące potencjał nowych technologi, dzięki aktualizacji oprogramowania konsoli, będą łatwiejsze do identyfikacji. A to za sprawą widocznego w bibliotece i na liście „Gry i Aplikacje” logo „zoptymalizowane dla Xbox Series X|S”, które pozwoli odróżnić je od tytułów nie oferujących m.in. szybkich czasów ładowania, do 120 klatek na sekundę, inteligentnego pobierania, czy raytracingu.

Aktualizacja Xbox Series X i Xbox Series S. Co nowego?

Nowa aktualizacja zmienia nieco wyświetlanie osiągnięć — te są teraz wyświetlane na dedykowanej karcie „Aktywność w grze”, gdzie znalazły się także wydarzenia, grupy, kluby, czy możliwość sprawdzenia, w co grają znajomi i przyjaciele. Przy konfiguracji konsoli można teraz szybko dodawać członków rodziny wraz z ich osobistymi kontami. Zmiany dotknęły także popularną usługę Game Pass dającą dostęp do bogatej biblioteki gier, w tym tytuły od EA w ramach bezpłatnego dostępu do EA Play. Od teraz możecie część gier, które zostały zapowiedziane dla usługi, instalować wcześniej, by móc się nimi cieszyć na premierę. Nie każda gra oferuje wcześniejszą instalację. Z poziomu aplikacji mobilnej można jednak zaplanować jej zainstalowanie w dniu dodania jej do biblioteki Game Pass.

Aktualizacja waży 701 MB (w wersji na Xbox Series X) i jest gotowa do pobrania w ustawieniach konsoli.