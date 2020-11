Obraz to jedno, ale Dolby Atmos wprowadza gry na zupełnie inny poziom. Czekam na więcej!

Choroby wieku dziecięcego z Xbox Series X — co się nakombinowałem, to moje

Po podłączeniu soundbara Q900T do ogromnego QLEDa wszystko działało perfekcyjnie. Dema dźwięku by upewnić się że wszystko brzmi jak należy zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Schody zaczęły się przy próbie podłączenia konsoli. Kiedy głośniki podłączałem do TV, konsola po przełączeniu trybu dźwięku do Dolby Atmos zaliczała opóźnienia dźwięku. Opóźnienie wynosiło około 1,5-2 sekund i było absolutnie nieznośne, po prostu nie dało się z tego korzystać. Według forów Microsoftu i Samsunga wielu użytkowników napotkało podobny problem. Rozwiązaniem okazało się podpięcie konsoli przez soundbar. Tutaj jednak też pojawiły się jakieś kłopoty na linii: brak dostępu do 120 Hz (prawdopodobnie brak wsparcia dla HDMI 2.1 w soundbarze). Biorąc jednak pod uwagę, że bez konsoli wszystko działało jak należy, można uznać że to problemy po stronie Microsoftu — i to łatek od nich należy wypatrywać. Kontaktowałem się z firmą Samsung i oni nie byli w stanie pomóc. Cóż, pozostaje nam czekać na aktualizację.

Dolby Atmos w grach na Xbox Series X — nie wierzyłem, że aż tak mnie zachwyci

Jak jest z biblioteką gier na nowego Xboksa — wszyscy wiemy. Póki co głównie mowa tu o usprawnionych wersjach gier z poprzedniej generacji, które już tam oferowały wsparcie dźwięku Dolby Atmos. Poza prasowymi pokazami jednak nie miałem okazji spędzić z nimi więcej czasu — i dopiero teraz udało mi się nadrobić zaległości. Szczerze mówiąc — biorąc pod uwagę to, jak wyglądają, ruszają i brzmią te same gry w nowej generacji — nie żałuję. Dolby Atmos miałem przyjemność sprawdzić zagrywając się w ostatnią odsłonę Forza Horizon, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps oraz delikatnie odświeżone i zoptymalizowane pod nową generację konsol Devil May Cry 5: Special Edition. Przestrzenny dźwięk brzmiał fenomenalnie, tym bardziej przy współpracy ze wspomnianym już QLED 800T. Nowa generacja sprzętu oferuje Q-Symphony, czyli „przedłużenie” dźwięku soundbara głośnikami z telewizora, by ostateczny efekt był jeszcze lepszy. Duży plus także za wygodę kontroli, w takim duecie wystarczy tylko jeden pilot.