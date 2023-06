Xbox Series S Carbon Black 1 TB

Od premiery konsol nowej generacji minęło już trochę czasu i odświeżenie tych konstrukcji z pewnością nikomu by nie zaszkodziło. Przebąkiwania o nowej konsoli Microsoftu pojawiały się już od jakiegoś czasu, ale większość użytkowników oczekiwała wersji Series X w mniejszym opakowaniu i z niszą ceną. W zamian za to Microsoft zaprezentował nam nowy model Series S, tym razem w kolorze czarnym (Carbon Black) oraz z dyskiem o pojemności 1 TB, zamiast 512 GB jakie oferuje podstawowa wersja. Niestety wraz z pojemnością dysku rośnie również cena - 349 USD to o 50 USD więcej niż za podstawowy model Series S.

Gigant z Redmond nie pochwalił się żadnymi poprawkami dla tej konstrukcji, więc raczej nie ma co oczekiwać ani mniejszego zużycia energii z tytułu usprawnionej litografii głównego układu, ani większej wydajności. Dodano po prostu 512 GB pamięci i podniesiono cenę o 50 USD, co pewnie sprawia, że całość będzie bardziej opłacalna dla Microsoftu. Biorąc pod uwagę fakt, że za podobną kwotę od niedawna można kupić kartę rozszerzeń o pojemności 512 GB, prezentacja nowej konsoli wydaje się nieco daremna. Jeśli jednak przyciągnął was czarny kolor, to niestety musicie uzbroić się w cierpliwość. Xbox Series S Carbon Black 1 TB trafi do sprzedaży dopiero od 1 września, czyli za blisko 3 miesiące.

Phil Spencer zapewnił też w trakcie konferencji, że Microsoft zwiększa produkcję Xbox Series X aby zaspokoić popyt, ale mam wrażenie, że aż tylu chętnych na konsolę Microsoftu nie ma. PlayStation 5 od początku sprzedaje się znacznie lepiej, a problemów z zakupem Xboksa nie ma już od dobrych kilkunastu miesięcy. Lepiej dla oferty zrobiłoby pewnie obniżenie ceny albo wprowadzenie nowej, wydajniejszej wersji. Na to jednak musimy jeszcze poczekać.