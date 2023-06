Microsoft zaprezentował na Xbox Showcase zaktualizowaną odsłonę Xboxa Series S, który wyróżnia się nie tylko czarnym kolorem, ale także znacznie większym dyskiem. Moda na otwarte światy sprawia, że gry są coraz większe, a to oznacza, że z czasem na dysku będzie mieścić się ich coraz mniej. Postanowiliśmy przyjrzeć się najnowszym i najbardziej hitowym tytułom – obecnym i nachodzącym – by sprawdzić, ile gier zmieści się na terabajtowym dysku, bo to właśnie taki komponent znajdzie się na pokładzie Xboxa Series S w wersji Carbon Black.

Xbox Series S – konsola dla growych minimalistów

Xbox Series S to świetne rozwiązanie dla niedzielnych graczy z uwagi na przystępną cenę i kompaktowe rozmiary. Konsola posiada jednak dwa mankamenty – po pierwsze obsługuje tylko gry cyfrowe, a po drugie bazowa wersja oferuje jedynie 512 GB. Sam posiadam ten model i wiem, że chęć pobrania z Microsoft Store nowego tytułu wiąże się najczęściej z koniecznością zrobienia porządków na dysku i usunięcia gier, w które już nie gram. Pół terabajta to na obecne standardy dość niewiele, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że takie Call Of Duty: Modern Warfare potrafi ważyć grubo ponad 130GB!

Źródło: Microsoft

Decyzja Microsoftu o wydaniu bardziej pojemnego Xboxa jest jak najbardziej uzasadniona, jednak czy niespełna 500 dodatkowych gigabajtów wystarczy, by zainstalować na konsoli najnowsze tytuły AAA? Sprawdźmy!

W ostatnich miesiącach developerzy oddali w ręce graczy kilka naprawdę mocnych tytułów. Spośród nich wybraliśmy najgłośniejsze i najbardziej rozpoznawalne pozycje, które cieszą się dobrymi ocenami graczy i recenzentów. I ważą?

Wild Hearts – 79 GB

Dead Island 2 – 55 GB

Hogwarts Legacy – 50 GB

Star Wars Jedi: Ocalały – 134 GB

Street Fighter 6 – 60 GB

Redfall – 86 GB

Diablo IV – 96 GB

F1 2023 – 52 GB

To zaledwie 6 tytułów, a już zbliżyliśmy się do granicy pojemności podstawowego Xboxa Series S. Najlepsze jednak dopiero przed nami, bo w okresie wakacyjnym wychodzi kilka ciekawych perełek, w tym jeden z głównych kandydatów do tytułu gry roku – Starfield. Gry, które za chwilę wymienię, nie miały jeszcze swojej premiery, ale producenci już osadzili je w sklepach cyfrowych, dlatego wiemy, jak dużo miejsca zajmą na dysku.

Assassin’s Creed: Mirage – 75 GB

Alan Wake 2 – 55 GB

Starfield – 125 GB

Forza Motorsport – 110 GB

W ten sposób udało nam się dobić do 977 GB. Czy to oznacza, że na dysku Xboxa Series S Carbon Black zmieścisz każdą z 12 wymienionych pozycji? Cóż, no nie do końca, bo system konsoli także zajmuje sporo miejsca. W przypadku wersji 512 GB użytkownik realnie może korzystać jedynie z 70% pojemności dysku, czyli około 364 GB. Oznacza to, że zainstalowanie Diablo IV, Jedi: Ocalały i Starfielda przekreśli plany na granie w bardziej ambitne tytuły.

1TB? Na obecne standardy to wciąż za mało

Kwestia dysku 1TB wcale nie wygląda lepiej. Z takiego rozwiązania korzysta obecnie Xbox Series X, jednak posiadacze konsoli mogą w rzeczywistości korzystać jedynie z 800 GB. Przy stale rosnących wielkościach gier to wcale nie tak dużo, a nie dodaliśmy do tego nawet ewentualnych dodatków, rozszerzeń, aktualizacji czy innych aplikacji, np. serwisów streamingowych. Można oczywiście rozważyć dokupienie dodatkowe SSD do konsoli, ale to wydatek rzędu kilkuset złotych.

Źródło: Xbox

Warto jednak zaznaczy, że Microsoft za czarnego Xboxa Series S z niemalże dwukrotnie większą ilością pamięci życzy sobie 1649, czyli tylko 250 zł więcej, niż za podstawowy model. To czyni z niego obecnie najlepiej opłacalną konsolę na rynku, biorąc pod uwagę stosunek jakości i możliwości do ceny.