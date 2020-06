Wpadka czy element marketingu? Allegro zdradza (?) datę premiery Xbox Series X

To, że Xbox Series X trafi do sprzedaży w tym roku nie jest żadną tajemnicą. Jednak Microsoft nigdy nie mówiło wprost, kiedy dokładnie to nastąpi. Sezon świąteczny, holiday season, czy jak to rozumie tłumacz Microsoftu — w te wakacje. Choć w tym ostatnim przypadku mamy oczywiście do czynienia z wpadką na oficjalnej, polskiej stronie, tak nadal trzymamy się ram, że Xbox Series X w sklepach pojawi się między listopadem a grudniem tego roku. Teraz już wiemy, choć nie ze 100-procentową pewnością, że konsola Microsoftu będzie dostępna 20 listopada 2020 r.

Xbox Series X w sklepach 20 listopada 2020 r. Allegro przez przypadek podało datę premiery konsoli następnej generacji

Na Allegro pojawiła się już strona dedykowana Xbox Series X w Stefie Premier. Znajdziecie tam najważniejsze informacje o samej konsoli, czy odnośniki do ofert związanych z obecną generacją. Jeszcze kilka godzin temu na stronie widniał licznik odliczający dni do premiery — 168 dni, 13 godzin i 51 minut. Według Allegro, Xbox Series X zadebiutuje 20 listopada 2020 — na tydzień przed amerykańskim Świętem Dziękczynienia, ale wciąż w sezonie około-świątecznym. Licznika już nie znajdziecie w Strefie Premier, ale w Internecie nic nie ginie — działający licznik wciąż widnieje w pamięci podręcznej Google. Czy to wpadka, czy też świadome działania? Tego się nie dowiemy, ale o konsoli Xbox Series X robi się coraz głośniej — także dlatego, że Microsoft kładzie ogromny nacisk na podtrzymanie tradycji wstecznej kompatybilności, czy dostarczeniu graczom najciekawszych tytułów od najlepszych twórców z całego świata.

To, czy zdradzona przez Allegro data okaże się tą prawdziwą, potwierdzi dopiero sam Microsoft. Kiedy? Tego nie wie nikt, ale jeśli 20 listopada 2020 r. będzie dniem, w którym ruszycie do sklepów po nową konsolę Xbox, to minie dokładnie 7 lat od daty premiery Xbox One w Stanach Zjednoczonych i 12 innych krajach. W Polsce, konsola Xbox One zadebiutowała ze sporym poślizgiem — we wrześniu 2014 r.