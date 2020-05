Zapowiedziano 13 nowych gier na Xbox Series X. Czy to wystarczy by pokonać PlayStation 5?

Nowa generacja konsol tuż tuż. Xbox Series X zapowiada się świetnie: sprzęt budzi sporo kontrowersji ze względu na swój wygląd, ale pod względem specyfikacji zapowiada się świetna maszyna. Jakie gry na premierę Xbox Series X będą gotowe — co nieco już wiemy, ale dzisiejsza konferencja serwuje kolejny zastrzyk informacji na temat nadchodzących tytułów. Microsoft pochwalił się aż trzynastoma (!) nowymi grami, które pojawią się na sprzęcie w okienku premierowym. Nie oznacza to wcale, że w dniu w którym Xbox Series X trafi do sklepów będziemy mogli cieszyć się nimi wszystkimi, ale jeżeli nic nie pokrzyżuje planów twórców i wydawców, to powinny pojawić się nie później niż kilka tygodni po debiucie najnowszej konsoli giganta z Redmond.

Te gry na Xbox Series X pojawią się w okienku premierowym sprzętu

Assassin’s Creed Valhalla

O tym że nowy Assassin’s Creed Valhalla z Wikingami trafi na nowe konsole wiemy już od kilku dni. Najpierw było żenująco długie i nudne rysowanie grafiki tytułowej na streamie, później trailer CGI, a teraz dostaliśmy mięso na które wszyscy czekali. Materiały z rozgrywki. Przynajmniej według Ubisoftu, bo w nowym zwiastunie „First Look Gameplay Trailer” jej nie uświadczycie.

Bright Memory Infinite

Najnowsza produkcja FYQD-Studio to ciekawie zapowiadające się połączenie FPS i gry akcji. Futurystyczny setting, dużo umiejętności do wyboru, mechanika wymagająca szybkiego podejmowania decyzji i działania tu i teraz. Zapowiada się… intrygująco.

Call of the Sea

Setting początku XX wieku i przygoda oglądana z perspektywy pierwszej osoby. Szczerze? Uwielbiam przygodówki – i jestem bardzo zaintrygowany, bo pierwsze materiały wyglądają zachęcająco. Ale — podobnie jak większość gier w tym pakiecie, nie jest to coś, co zachęciłoby mnie do inwestycji w nowy sprzęt ;).

DiRT 5

Tytuł którego chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba. Lepiej, więcej, szybciej, ładniej. Kultowe wyścigi Codemasters wracają w nowej odsłonie — z pakietem nowości i usprawnień. Zapowiadają się długie godziny doskonałej zabawy!

Madden NFL 21

Kultowa sportówka… ale nie u nas. Wierzę że w Polsce Madden NFL ma grono wiernych fanów, ale nie ukrywajmy — w Europie wolelibyśmy zobaczyć zapowiedź nowej FIFY ;)

Scarlet Nexus

Nowa gra w portfolio Bandai Namco wygląda… intrygująco. Ciekawy futurystyczny setting, nienaganny chara design — zapowiada się gra akcji, obok której trudno będzie mi przejść obojętnie.

Scorn

Scorn to coś dla fanów horrorów i… science fiction. Zamknięta w widoku pierwszoosobowym przygodówka straszy klimatem, a także kolejnymi łamigłówkami które serwują nam twórcy. Fajne patenty z kolejnymi umiejętnościami oczarowały graczy na PC — teraz kolej na podbicie serc konsolowców.

Second Extinction

Jeżeli lubicie zabawę w trybie kooperacyjnym online — to Second Extinction jest produkcją dla Was. Trzyosobowy tryb kooperacyjny, dinozaury, zabawa zespołowa – to nie może się nie udać… w dobrym gronie ;-)

The Ascent

Do czasu The Ascent nasz Cyberpunk 2077 powinien już być w sklepach — nie jestem więc przekonany czy ktoś będzie miał ochotę na dużo mniejsze RPG w podobnym klimacie. No chyba, że zadziała tu aspekt kooperacyjny.

The Medium

Nowy horror od rodzimego Blooper Team. Setting wygląda intrygująco, ekipa pokazała już, że zna się na budowaniu klimatu… cóż — ze swojej strony mam tylko nadzieję, że ich nowa gra będzie sprawiała mniej problemów technicznych niż poprzedniczka. Nie wiem czy będę chciał się bać, ale po ścieżkę dźwiękową sięgnę na pewno — pracuje przy nim Arkadiusz Reikowski oraz Akira Yamaoka!

The Medium Official Reveal with Gameplay

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Nowa odsłona Wampira: Masakrady została zapowiedziana już w zeszłym roku — teraz oficjalnie potwierdzono jej obecność na Xbox Series X.

Yakuza: Like a Dragon

Po ostatnich wydaniach serii Yakuza na Xbox One i plotkach o obecności najnowszej części, Like a Dragon, na PC — raczej nikt nie był specjalnie zaskoczony tym ogłoszeniem. Ale podobnie jak w przypadku Vampire: The Masquerade, mamy już oficjalne potwierdzenie, że gra trafi na konsolę Xbox Series X. To zdecydowanie najgorętsza dla mnie pozycja na powyższej liście ;-)

Wszyscy zainteresowani konferencją w całości mogą obejrzeć ją tutaj:

Po tej zapowiedzi gier na Xbox Series X – czuję spory niedosyt

Jestem jednym z tych, którzy wcale nie uważają, by gry na wyłączność były najważniejsze. Ale patrząc na powyższą listę gier odnoszę wrażenie, że Microsoft w ogóle nie zrozumiał zarzutów z trwającej obecnie generacji, kiedy to gracze domagali się czegoś ekstra, a najlepszym co ich spotkało był abonament Xbox Game Pass. Właściwie żaden z powyższych tytułów nie działa na moją wyobraźnię, żaden nie jest obietnicą czegoś super. Trzynaście nowych tytułów — z czego kilka już teraz dostępnych na innych platformach, inne pojawią się (prawdopodobnie w tym samym momencie) na PC i/lub PS5. Albo jeszcze lepiej: PS4. Zabrakło mi nowych materiałów z Halo, zabrakło zapowiedzi od studiów które kolejno przejmuje Microsoft. Gdzie są te wypatrywane perełki od Ninja Theory? Prawdopodobnie znajdą się w gronie tytułów które pokażą nam w czerwcu.

Na ten moment – nie czuję się ani trochę przekonany. Nie tak to miało wyglądać, czekam dalej.