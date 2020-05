Cztery generację Xboxa na jednej konsoli, tysiące gier w dniu premiery Xbox Series X

Oczywiście stworzenie platformy wspierającej wsteczną kompatybilność nie było proste. Twórcy chcieli zapewnić odbiorcom jak najlepsze wrażenia. Microsoft jest teraz po ponad 100 000 godzin testów rozgrywki. Dzięki nim na Xbox Series X w dniu premiery będzie można zagrać w tysiące gier. Znajdą się wśród nich największe hitowe tytuły oraz ci mniejsi ulubieńcy fanów. Gry ze wstecznej kompatybilności działają natywnie na sprzęcie Xbox Series X, pracując z pełną mocą CPU, GPU i SSD. Wszystkie tytuły mają działać z maksymalną wydajnością – zaprezentują się też z wyższą i bardziej stabilną częstotliwością generowania klatek i renderingu w maksymalnej rozdzielczości i jakości.

Dysk SSD sprawi, że czasy ładowania zostaną skrócone, technologia rekonstrukcji HDR sprawi, że klasyczne tytuły otrzymają zupełnie nowy blask. Nie będzie to miało wpływu na wydajność produkcji. HDR w grach na Xboxa 360, ale i w tytułach opracowanych kilkanaście lat temu na pierwszego Xboxa? To zapowiada się naprawdę dobrze. W konsoli pojawi się także opcja Quick Resume, pozwalająca na sprawne przeskakiwanie między grami.

Twórcy Xbox Series X postarali się, aby jak największa liczba gier mogła być uruchomiona w wysokiej rozdzielczości i jakości obrazu przy jednoczesnym poszanowaniu intencji artystycznych i wizji twórców – a przynajmniej w ten sposób ekipa Xboxa kreuje komunikaty na ten moment. Gry pracujące w 30 klatkach na sekundę przeskoczą do 60, te, które były znane z 60 przeskoczą do 120. Wszystko to brzmi naprawdę obiecująco i ciekawie.