Nie, Xbox Series X nie będzie dostępny w wakacje 2020. Po prostu Microsoft oszczędza na tłumaczeniach

Naturalnie problemem jest tutaj kalka językowa — czyli Holiday 2020. Holiday to dla wielu wakacje — i dla tłumacza (czy, jak wolicie, translatora ;) w sklepie Microsoftu — również. Ale nie róbcie sobie nadziei — na nowego Xboxa jeszcze odrobinę poczekamy, nie zadebiutuje on w lipcu czy sierpniu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i odliczać do jesieni — bo to właśnie wtedy zaczyna się ten (nie)sławny amerykański holiday, czyli czas świąteczny. Najczęściej określenie to dotyczy okresu od późnego listopada, do wczesnego stycznia. I to właśnie wtedy możemy spodziewać się debiutu Xboxa Series X. Jeżeli ktoś narobił sobie nadziei że firma zmieniła plany, to niestety — nic na to nie wskazuje. Uzbrójcie się jeszcze w odrobinę cierpliwości i wypatrujcie jesieni. Konkretne daty jeszcze nie padły, ale zarówno w przypadku premiery Xbox Series X jak i premiery PlayStation 5 — powinniśmy poznać je już w ciągu najbliższych kilku tygodni.