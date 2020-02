Xbox Series X czy PlayStation 5? Decydująca w tym starciu będzie… cena

Premiera nowych konsol zbliża się wielkimi krokami. Powoli znikają kolejne niewiadome, wszystko zaczyna układać się w logiczną całość, ale jest pewien element o którym ani Microsoft, ani Sony, jeszcze nie wspomnieli. Chodzi o cenę sprzętu, a ta — według sondy przeprowadzonej przez Eda Booma, będzie decydująca. Zgodnie z oczekiwaniami: jest dużo ważniejsza, niż gry na wyłączność — co wydaje się dziwić legendarnego twórcę gier.

Dużo mówi się o przywiązaniu do marki, o grach na wyłączność i sympatyzowaniu z zielonymi (Xboxem) albo niebieskimi (PlayStation). I faktycznie, część zaangażowanych graczy lubi przerzucać się na argumenty (mamy Uncharted i Bloodborne! mamy Game Pass i lepszy czytnik BD!), ale nie oszukujmy się. Masy tak tego nie rozpatrują, nie przywiązują się do konkretnych marek — choć w nadchodzącej generacji obiecana wsteczna kompatybilność może być solidnym argumentem, by pozostać w tym samym obozie.

Ponad 50 tysięcy użytkowników wzięło udział w twitterowej ankiecie na profilu Eda i 37,5% odpowiedziało, że najważniejszym aspektem przy wyborze sprzętu będzie cena.

50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.

I'd have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

— Ed Boon (@noobde) February 18, 2020