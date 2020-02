Produkcja PS5 nie jest tania. Za sprzęt słono zapłacą gracze, a może wygrają na rywalizacji konsolowych gigantów?

Zobacz też: Sony bierze wsteczną kompatybilność PS5 na poważnie. Konsola dostanie specjalne tryby by obsłużyć gry z PS4 i PS4 Pro

Cena PlayStation 5 wciąż jest tajemnicą, ale stale powtarza się, że sprzęt nie będzie tani w produkcji

Z ostatniego raportu opublikowanego na łamach Bloomberga wynika, że produkcja PlayStation 5 miałaby wynieść Sony 450 dolarów. Teraz pojawia się pytanie: czy japoński gigant będzie w stanie dokładać do każdego egzemplarza (przynajmniej nim koszta produkcji nie spadną), by zachęcić graczy do szybszego nabycia sprzętu? A może jednak poczuje się na tyle pewnie, że na dzień dobry będzie w stanie wywindować cenę wiedząc, że wierna baza użytkowników i tak zdecyduje się na szybki przeskok ku nowej generacji?

Według Bloomberga Sony póki co obierze taktykę polegającą na… wyczekiwaniu ruchu konkurencji. To żaden sekret, że Microsoftowi w obecnej generacji powodzie się znacznie gorzej, a jako że gigant z Redmond coraz mocniej stara się zawalczyć w temacie gier (i pieniędzy im nie brak) możliwe, że zdecydują się zagrać ostrzej niż spodziewa się tego konkurencja. To, oczywiście, byłaby doskonała wiadomość dla wszystkich graczy, którzy skorzystaliby na tej wojnie cenowej najbardziej.

Źródło: Bloomberg