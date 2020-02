Xbox Series X: nowa konsola Microsoftu może i szokuje designem, ale wygląd to nie wszystko

Jednym z elementów które stale akcentują twórcy sprzętu jest to, że będzie to niesamowicie cicha konsola. Owszem, regularnie pojawiają się zapewnienia związane z wysoką wydajnością sprzętu (a jakże inaczej!), ale tuż obok nich jest również zapewnienie na temat tego że będzie to urządzenie równie ciche co Xbox One X — a nawet lepiej. Urządzenie ma zawierać jeden duży wentylator, który przez duży otwór na szczycie tej konstrukcji będzie dbał o odpowiedni przepływ powietrza i pozbywanie się gorąca. Wszyscy użytkownicy nowej konsoli MS będą mogli dostosowywać jasność światła, która będzie serwowana konsoli.

Nowa konsola, nowy kontroler. Oto pad Xbox Series X

Kilka tygodni temu Microsoft zapowiedział, że nowy Xbox (znany wówczas jako Project Scarlett) będzie wspierał stare akcesoria. Wszystkie pady od Xboxa One, uwielbiane przez graczy pady Elite (zarówno starej jak i nowej generacji) również podziałają z Xbox Series X. Ale oprócz tego gigant z Redmond przygotował także nowy kontroler: na pierwszy rzut oka niezbyt wyróżniający się na tle poprzedników. Elementem który najbardziej się na nim wyróżnia jest nowy krzyżak. Poza tym pad dorobił się także nowego przycisku funkcyjnego — w nowym Xboxie także będziemy mieć na wyciągnięcie palca klawisz Share, który prawdopodobnie będzie odpowiedzialny za banalny dostęp do tworzenia zrzutów ekranu oraz nagrywania niedługich klipów. Kontroler dołączany do Xbox Series X będzie też odrobinę lżejszy (szkoda) oraz mniejszy (to akurat zmiana na plus). Sprzęt ma korzystać z nowych połączeń, dzięki czemu możemy liczyć na jeszcze mniejsze opóźnienia niż u poprzedników.