Sony chwali się sukcesem PS4 i prezentuje logo PlayStation 5. Nie spodziewajcie się specjalnego szaleństwa

Logo PlayStation 5 — ale nuuuuuda!

Poza rozprawianiem na temat tego jak wielkim sukcesem okazało się PS4, znalazła się też chwila by pomówić na temat konsoli kolejnej generacji. PlayStation 5 ma trafić na rynek jesienią, wspierać rozdzielczość 8K, ray tracing, czarować niezwykle szybkimi dyskami SSD, wsteczną kompatybilnością i odrobinę usprawnionym kontrolerem. A poza tym będzie miało logo, które prezentuje się niezwykle nudno — po pamiętnych i doskonałych logach pierwszego i drugiego PlayStation, temat ten opanowała kompletna nuda. Sprzęt kolejnej generacji przyniesie zatem dokładnie ten sam układ, powrócą te same czcionki, a wszystko ogranicza się do podmiany cyfry.

No dobrze, ale nie ma się co nad tym załamywać. Ani logo, ani też wygląd konsoli, nie mają tak naprawdę większego znaczenia. Liczy się przede wszystkim biblioteka gier, którymi będziemy mogli się na tym sprzęcie cieszyć. Na ich zapowiedzi, najwyraźniej, też będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać. Prawdopodobnie właśnie do targów E3, albo po prostu wiosny…

