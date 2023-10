Miała być konkurencja dla Call of Duty. Nie wiadomo, czy ta gra w ogóle się pojawi

Czy XDefiant kiedykolwiek wyjdzie?

XDefiant to darmowa strzelanka z widokiem z pierwszej osoby od Ubisoftu, która jest zapowiadana już od naprawdę długiego czasu — i zdołała do siebie przekonać dosyć sporo graczy. Warto również zaznaczyć, że Ubisoft wcale nie pozwala graczom o tej produkcji zapomnieć — FPS doczekał się nawet nowego materiału podczas tegorocznej konferencji Ubisoft Forward.

Źródło: Depositphotos

Wtedy twórcy pokazali naprawdę dynamiczny materiał, który był montażem społeczności, która miała okazję już grać w XDefiant — wyglądało to jak streamerska sklejka. Ponadto wtedy studio deweloperskie zapowiedziało, że otwarte beta testy tej produkcji wystartowały 21 i potrwały do 23 czerwca. Ubi kilkukrotnie zapewniało, ze ma wielkie plany co do rozwoju tej gry — a było zapowiadane, że tytuł będzie dostępny na komputerach osobistych z systemem Windows, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na platformie Luna.

XDefiant jest opóźniony na czas nieokreślony!

Ubisoft oficjalnie poinformował, że XDefiant jest teraz opóźniony na czas nieokreślony. Dlaczego tak się stało? Po kolejnej fazie publicznych testów, Ubisoft odkrył pewne „niespójności w działaniu gry”, którymi należy się zająć przed premierą. Ubisoft informuje:

Zespół będzie nadal pracować nad rozwiązaniem tych problemów i testować je, aby upewnić się, że osiągniemy nasz cel, jakim jest bycie najlepszą w swojej klasie strzelanką zręcznościową.

Producent wykonawczy, Mark Rubin, który wcześniej pełnił tę rolę przy wielu grach Call of Duty, również wydał oświadczenie w tej sprawie. Stwierdził on, że XDefiant ma jeszcze serię problemów, przez które gra nie może zostać wydana w tej chwili:

Wiem, że to szkoda, że przesuwamy datę, zwłaszcza że wydawało się, że jesteśmy tak blisko i że dla wielu gra jest świetna i nie mogą się doczekać, aby w nią zagrać, ale wolałbym wydać grę, która będzie lepsza dla wszystkich.

Kiedy możemy więc spodziewać się premiery XDefiant? Wcześniej Ubisoft mówił, że premiera gry może nastąpić we wrześniu lub październiku, ale problemy podczas procesu certyfikacji konsol spowodowały wcześniejsze opóźnienie. W tej chwili francuska firma chce wydać grę jak najszybciej, lecz nie podaje żadnej, nawet przybliżonej daty.

Źródło: X (dawniej Twitter) / XDefiant