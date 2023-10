Microsoft Store w nowych szatach. Odświeżony sklep w przeglądarce już dostępny!

Korzystaliście z przeglądarkowego sklepu Microsoft? Firma właśnie go odświeżyła. Jest bardziej czytelnie, nowocześniej i wygodniej. Jednak wciąż, by kupić, pobrać i zainstalować grę lub aplikację trzeba uruchomić dedykowaną sklepowi aplikację na Windows 10 lub Windows 11.

Sklep Microsoft zdaniem firmy jest najlepszym miejscem do odkrywania, pobierania i kupowania aplikacji na komputery z systemem Windows. Dedykowana aplikacja, która swoje początki pamięta z czasów Windows 8, przez ostatnie lata przeszła kila metamorfoz. Obecnie, na Windows 11 to narzędzie uniwersalne pozwalające instalować gry i aplikacje. Jednak nie jest to aplikacja, po którą często sięgamy - głównie dlatego, że większość naszego czasu spędzamy w przeglądarkach internetowych. Dlatego też Sklep Microsoftu jest dostępny z poziomu Microsoft Edge, Chrome, Firefox, czy innych tego typu aplikacji z szybszym przekierowywaniem do właściwego sklepu, z którego można pobrać gry i aplikacje.

Tak wygląda odświeżony Sklep Microsoft w wersji na przeglądarki

O zmianach w działaniu Microsoft Store w przeglądarce informuje Judah Gabriel - jeden z inżynierów pracujących w firmie. Zaskakujące, że sam gigant nie chwali się tymi zmianami, a warto. Gdyż odświeżony sklep przyciąga uwagę nie tylko szatą graficzną, która porzuca stare i z punktu widzenia użytkownika zbędne elementy, ale przede wszystkim uproszczoną nawigacją i łatwością w poruszaniu się po całej stronie. Jest szybciej, wygodniej i nowocześniej. Głównie za sprawą porzucenia dotychczasowy język programowania (React) i przygotowując stronę w oparciu o Shoelace, Lit, Vite, oraz C#:

Stara strona była oparta na kodzie React zbudowanym na przestarzałym frameworku UI. Stworzyliśmy nowe środowisko użytkownika z przemyślanym interfejsem, łatwiejszymi sposobami odkrywania nowych aplikacji i nowoczesnym zestawem rozwiązań technologicznych.

- tłumaczy Judah Gabriel w jednym ze swoich wpisów na X (dawniej Twitter) odpowiadającym na pytanie innego użytkownika dlaczego zdecydowano się na taką zmianę.

Patrząc jednak na to, jak przeglądarkowy sklep Microsoftu wyglądał do tej pory, nie ma się co dziwić, że zdecydowano się na odświeżenie strony internetowej. Tym bardziej, że od dawna mówi się, że amerykański gigant technologiczny pracuje nad całkowicie nowym sklepem, który ma pojawić się na urządzeniach mobilnych. Chodzi tu przede wszystkim o sklep gier Xbox, który ma być udostępniony na urządzeniach mobilnych. Być może odświeżenie wersji na przeglądarki przeciera szlaki przed tym, co czeka nas w przyszłości.

Nowy Sklep Microsoftu już jest. Co nowego?

Jak przeglądarkowy sklep Microsoftu sprawdza się w rzeczywistości? możecie przekonać się sami. Wystarczy odwiedzić stronę apps.microsoft.com. To tu znajdziecie podsumowania do wszystkich aplikacji i gier dostępnych w tym sklepie. Z poziomu nowej wersji poznacie najpopularniejsze pozycje - te płatne i bezpłatne. Z podziałem na kilka kategorii i zaprezentowane w bardzo przejrzysty sposób. Nie brakuje zrzutów ekranów, rozbudowanych opisów i funkcji, wymagań systemowych, informacji o twórcach, wydawcach, czy warunkach użytkowania. Z poziomu przeglądarki przeczytacie też komentarze użytkowników. Zdecydowani na pobranie? Wystarczy kliknąć przycisk "Zainstaluj" przy przejść bezpośrednio do wbudowanego w system Windows sklepu, z poziomu którego można kupować, pobierać i instalować gry i aplikacje. Szybko i bezpiecznie.