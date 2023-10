Gry Activision Blizzard w chmurze Ubisoft+. Gdzie i kiedy zagramy?

Wczorajsze podpisanie umowy kupna Activision Blizzard przez Microsoft pozwala na rozpoczęcie realizacji innych zobowiązań. Jednym z nich jest udostępnienie tytułów twórców Call of Duty w chmurze Ubisoft. Co o niej wiemy i kiedy możemy spodziewać się tych gier?

Kochamy świat gier. Gramy w gry, tworzymy gry i wiemy z pierwszej ręki, jak wiele znaczą one dla nas wszystkich jako jednostek i jako społeczności. Dziś oficjalnie witamy Activision Blizzard i ich zespoły w Xbox. Są oni wydawcami jednych z najczęściej granych i najbardziej lubianych serii w historii gier na konsole, komputery PC i urządzenia mobilne. Od Pitfall po Call of Duty, od World of Warcraft po Overwatch, od Candy Crush Saga po Farm Heroes Saga - ich studia przesunęły granice gier dla graczy na całym świecie.

- mówił wczoraj szef działu Xbox informując o podpisaniu umowy przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Cała procedura, trwająca 20 miesięcy, oficjalnie się zakończyła, co oznacza, że wchodzą w życie wszystkie dotychczasowe zapewnienia obu stron mające na celu wywiązanie się z zobowiązań postawionych przez międzynarodowych regulatorów - m.in. w sprawie udostępniania gier Activision Blizzard w chmurze innych dostawców.

Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że zmieniona umowa między Microsoftem a Activision Blizzard zawiera zapisy, które zobowiązują obie firmy do udostępnienia tytułów twórców Call of Duty w chmurze innych dostawców. W ramach zrestrukturyzowanej transakcji, Microsoft nie będzie mógł wydawać gier Activision Blizzard wyłącznie w ramach własnej usługi strumieniowania w chmurze - Granie w chmurze Xbox - ani kontrolować warunków licencjonowania gier Activision Blizzard dla konkurencyjnych usług. Zajmie się tym Ubisoft, z którym Microsoft podpisał umowę. Będzie ona obowiązywała gry, które pojawią się w ciągu najbliższych 15 lat i to właśnie francuskie studio i wydawca otrzyma prawa do udostępniania w chmurze wszystkich dotychczasowych i przyszłych tytułów Activision Blizzard.

Gry Activision Blizzard w chmurze Ubisoft+

Oznacza to, że posiadacze konsol konkurencji będą mieli dostęp do bogatego katalogu gier bezpośrednio z chmury - jednak nie dostarczanej przez Microsoft, ale właśnie Ubisoft. Gry trafią do Ubisoft+, jednocześnie umożliwiając francuskiej firmie licencjonowanie ich dostawcom zewnętrznym oferującym usługi grania w chmurze. Umowa nie obowiązuje wyłącznie gier z serii Call of Duty. W jej remach będą udostępniane także inne popularne tytuły. Dotyczy to także wszystkich DLC, w tym zawartości w grze i pakietów DLC do pobrania, a także różne rozszerzenia i dodatki.

Gdzie będzie można zagrać w gry Activision Blizzard w chmurze? Ubisoft chce, by dołączyły one już do istniejącej usługi Ubisoft+, ale dzięki możliwości licencjonowania gier, mogą pojawiać się także u konkurencji. Ubisoft+ dostępna jest na tem moment na PC oraz konsolach Xbox. Niewykluczone jednak, że w przyszłości pojawi się także na innych sprzętach, w tym konsolach PlayStation

Pozostaje jeszcze najważniejsze - Kiedy zagramy w gry Activision Blizzard w chmurze Ubisoft+? Firma studzi nieco emocje mówiąc wprost, że nie tak prędko. Podpisana wczoraj umowa co prawda daje możliwość podjęcia odpowiednich kroków, jednak na ten moment nie ma żadnych konkretnych dat związanych z dołączeniem konkretnych tytułów do usługi grania w chmurze. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i śledzić komunikaty udostępniane przez Ubisoft. Niewykluczone, że pierwsze gry udostępnione zostaną w najbliższych tygodniach lub miesiącach.