Baldur’s Gate 3 nie pojawi się na Xboksie w najbliższym czasie. Znamy powód

Czekacie na konsolowe wydanie Baldur’s Gate 3? Gracze pecetowi tytuł ten dostaną już dziś. Posiadacze konsol PlayStation muszą poczekać jeszcze miesiąc. A co z Xboksem? Wygląda na to, że tu pojawia się problem i nie wiadomo, kiedy będzie premiera.

Baldur's Gate to epicka saga o heroicznych przygodach, magii i skomplikowanych intrygach. To miejsce, gdzie mityczne stworzenia, starożytne artefakty i potężne siły łączą się, tworząc niesamowite uniwersum pełne niezwykłych postaci i opowieści. Już za kilka godzin odbędzie się premiera trzeciej części, na którą gracze czekali wiele lat. Najbardziej uradowani będą gracze pecetowi, którzy jako pierwsi będą mieli okazję za kilka godzin sprawdzić, co przygotowało studio Larian Studios. Premiera gry w wersji na konsolę PlayStation 5 zaplanowana jest na 6 września. Gracze czekający na wersje dla konsol Xbox Series X|S na Baldur’s Gate 3 będą musieli jeszcze trochę poczekać - najprawdopodobniej do przyszłego roku.

Powód? Xbox Series S. Od dawna mówi się, że obecność słabszej konsoli w rodzinie Xbox Series jest dla twórców gier problemem. Już w zeszłym roku pisaliśmy, że studia liczą, że Microsoft porzuci wymóg tworzenia wersji działających na słabszym sprzęcie. Nic takiego się nie stało i większość firm pogodziła się z tym faktem, że gorsza od strony specyfikacji technicznej konsola "ciągnie" w dół niektóre gry.

Baldur’s Gate 3 ze sporym opóźnieniem na konsolach Xbox. Winna specyfikacja techniczna Series S

Tu jednak mamy do czynienia z innym problemem. O ile nic nie stoi na przeszkodzie, by Baldur’s Gate 3 wyglądał gorzej na Series S, tak nie ma możliwości, by twórcy wycięli z gry jakiś fragment, który na tej konsoli nie spełnia oczekiwań. A tak jest w przypadku "kanapowego" trybu kooperacji z podzielonym ekranem. Microsoft nie zgadza się, by gry na Series X i Series S różniły się zawartością. Mogą różnic się od strony graficznej, ale wszystkie oferowane mechaniki muczą być identyczne w obu wersjach. Niestety ekipie Larian Studios nie udaje się sprostać tym wzywaniom.

Prace nad rozwiązaniem problemu trwają i ekipa z Larian Studios ma współpracować blisko z ekspertami i programistami z Microsoftu oraz Xbox Advanced Technology Group. Jednak przed nimi trudne zadanie i kilka dodatkowych miesięcy prac. Firma zapewnia jednak, że nie zapomni o graczach Xbox i najnowsza odsłona Baldur’s Gate pojawi się na tej platformie - szybciej lub później.