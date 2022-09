Jeśli jesteś konsolowcem, powinieneś mieć wyrzuty sumienia. Twoje PS5 lub Xbox Series X działa za dobrze w porównaniu do tego, ile trzeba zapłacić za dobrego PC. Co tu dużo mówić - Twoje zachowanie jest zwyczajnie nieuczciwe.

Brzmi jak płacz nastoletniego pecetowca z jakiegoś forum internetowego, prawda? No, to Was zaskoczę - autorem takich rozkmin jest Katsuhiro Harada, dyrektor generalny Bandai Namco i reżyser nowych odsłon Tekkena.

Tekken 8 i wywiad, który zapamiętamy na długo - Bandai Namco na Tokyo Game Show 2022

Podczas tegorocznego Tokyo Game Show Bandai Namco Entertainment ogłosiło, że Tekken 8 ominie starą generację. Nowa odsłona kultowej bijatyki pojawi się wyłącznie na konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S, oraz na komputerach osobistych z systemem Windows.

Jest to decyzja jak najbardziej zrozumiała i już zwyczajnie konieczna. Od startu obecnej generacji minęły już niemal dwa lata i ciężko nie odnieść wrażenia, że stałe wydawanie gier na PS4 i Xboksa One zwyczajnie działa na niekorzyść nowych produkcji. Bardzo dobrze zatem, że Bandai Namco podjęło taką decyzję - i mam nadzieję, że coraz więcej twórców gier będzie się na to decydować.

Poza stanowiskiem Harady, że jest pecetowcem i lubi swoją przewagę nad konsolowcami pod względem grafiki i wydajności, skarżył się, że ceny nowych konsol są niesprawiedliwe względem graczy pecetowych:

To niesprawiedliwe, że [konsole] są tak wydajne… Jestem wielkim graczem pecetowym. Lubię budować własny komputer, tak więc dla mnie budowanie podkręconego peceta i posiadanie tej przewagi graficznej lub wydajności podczas rozgrywki jest zawsze doznaniem, które uwielbiam doświadczać. Jedną z rzeczy, która jest dość zaskakująca, było to, jak wydajne są obie konsole nowej generacji za tak niską cenę w porównaniu do budowy komputera. Dlatego uważam, że to niesprawiedliwe, że konsole nowej generacji są tak dobre w tym przedziale cenowym.

Czy to stwierdzenie w ogóle ma sens?

Biorąc pod uwagę premierowe obiecanki, to faktycznie, nie miało być drogo. Nie wiem jednak, czy komukolwiek udało się dorwać PlayStation 5 za obiecane 2299 zł lub wersję bez napędu za 1849 zł. Abstrahując od niedawnej podwyżki cen o kilkaset złotych, konsolę od samego początku można było dorwać w zestawach w regularnej cenie od 3 do 4 tysięcy złotych - a jakikolwiek bundle za mniej niż 3 tysiące PLN był na wagę złota.

W przypadku Xbox Series X nie było takiego szaleństwa, jednak nadal ceną regularną jest od 2,5 do 2,7 tysiąca złotych. Czy podzespoły kryjące się w tych sprzętach faktycznie są tak doskonałe, żeby było to niesprawiedliwe względem graczy pecetowych? Oczywiście, nie ma wstydu - jednak przypominam, że gracze konsolowi poznali dobro dysków SSD dopiero w 2020 roku, kiedy pecetowcy bawili się tym od dawna. Mając gamingowy PC, nie trzeba wybierać między lepszą grafiką a większą ilością klatek na sekundę - poza tym, ja do swojego PS5 nie będę mógł włożyć GeForce RTX 4090 i cieszyć się 4K@144Hz bez jakichkolwiek ograniczeń.

Jakby nie patrzeć, konsola również posłuży nam wyłącznie do grania i korzystania z serwisów streamingowych - PC jest źródłem… wszystkiego. Cóż, rozkładając to na czynniki pierwsze, jest to dyskusja niemal nieskończona - pewne jednak jest to, że kwestii wypowiedzianej przez Haradę długo nie zapomnimy.

Sam Tekken 8 zapowiada się świetnie

Odkładając wypowiedź reżysera Tekkena 8 na bok, sama gra zapowiada się naprawdę doskonale - i robi ogromne wrażenie pod względem wizualnym. Całość zostanie opracowana również na silniku Unreal Engine 5 - i chociaż gracze są tą informacją naprawdę podekscytowani, to sami deweloperzy nie podzielają tego entuzjazmu. Działanie na nowym silniku wiąże się z większą ilością pracy, jednak można założyć, że efekty będą więcej niż zadowalające.

Co sądzicie o słowach Japończyka? Zgadzacie się z tym, że konsole są niesprawiedliwe względem komputerów osobistych, czy uważacie to za zwykłą bujdę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Wccftech

Obrazek wyróżniający: Resul Kaya / Unsplash