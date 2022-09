Microsoft chce mieć ofertę dla każdego gracza - bez względu na to czy wybiera konsolę Xbox, komputer, smartfon, czy rozwiązania w chmurze. Firma stara się dostosowywać swoje usługi w taki sposób, by każdy mógł z nich korzystać na dowolnym sprzęcie. Tym razem jednak skupia się na pecetowcach oferując im funkcję, którą chętnie zobaczyłbym na konsolach. Zmiany dotyczą aplikacji Xbox na komputery z systemem Windows dającej dostęp do bogatej oferty tytułów z katalogu Game Pass oraz sklepu, z którego można kupić i pobrać na komputer najciekawsze pozycje.

Jak informuje Microsoft, przy najnowszej aktualizacji aplikacji Xbox, firma współpracowała z HowLongToBeat nad stworzeniem unikalnej funkcji, która jeszcze bardziej ułatwia wybór następnej gry na PC. HowLongToBeat to serwis, w którym znajdziemy informacje na temat długości gry. Dostępne są tam statystyki, podsumowania i zestawienia uwzględniające przejście gry skupiając się wyłącznie na wątku fabularnym. Ile zajmie przejście głównego wątku i pobocznych misjach? Ile czasu spędzimy na odkrywaniu wszystkich zakamarków świata w konkretnym tytule? HowLongToBeat ma na to odpowiedź. Już teraz, informacje te pojawiają się w aplikacji - w szczegółach większości gier znajdujących się w katalogu Game Pass. Gracze mają też możliwość dzielenia się swoimi czasami przejścia gier ze społecznością bezpośrednio w aplikacji - wystarczy wejść w szczegóły danego tytułu i opublikować swoje własne informacje.

Aplikacja Xbox na PC z nową, bardzo fajną funkcją

Nie można też zapominać o testach nowego wyglądu interfejsu na konsolach Xbox. Muszę przyznać, że to dla mnie największy problem obecnej generacji. Menu Series X|S jest dla mnie tak mało intuicyjne, że za każdym razem, gdy uruchamiam w domu Xboksa, zawsze mam problem w poruszaniu się po ikonach, kategoriach, opcjach i wyszukiwaniu zainstalowanych gier. Testy nowego interfejsu, które ruszyły dla wąskiej grupy Insiderów zaczęły się kilka dni temu i trzeba przyznać, że zaprezentowane na pierwszych zrzutach zmiany bardzo mi się podobają i liczę, że aktualizacja pojawi się już niedługo.

Microsoft nie ma problemu ze współpracą z zewnętrznymi firmami. Pokazuje to wprowadzone w ostatnich dniach pełne wsparcie dla czatów głosowych prowadzonych przez Discord - popularną wśród graczy (i nie tylko) platformę komunikacyjną. Funkcja, która testowana była przez ostatnie kilkadziesiąt dni, jest już oficjalnie dostępna dla każdego, kto lubi rozmawiać ze znajomymi w czasie gry - i to bez względu na platformę, na której gra.

Firma mocno skupia się na dopracowywaniu swoich usług i oferty dla graczy. Chciałbym, by na podobny ruch zdecydowało się Sony. Najnowsza aktualizacja, choć wprowadza wsparcie dla popularnej wśród graczy rozdzielczości 1440p, nie zaoferowała daleko idących zmian w interfejsie PS5 - foldery, a raczej listy gier, w zakładce Biblioteka to chyba nie to, na o co proszono od premiery.