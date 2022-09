W co zagracie w drugiej połowie września? Już dziś do katalogu Xbox Game Pass dołączają nowe tytuły.

Pierwsze dni września nie przyniosły zbyt wielu ciekawych gier w abonamencie Xbox Game Pass - chyba, że jesteście fanami produkcji Disneya. Druga połowa tego miesiąca wygląda zdecydowania lepiej. Tym bardziej, że już dziś do katalogu dołącza tytuł, który do tej pory dostępny był wyłącznie na konsolach PlayStation 5 i komputerach PC. W co więc będzie można zagrać w najbliższym czasie?

20.09

Deathloop (Konsole, Chmura)

Hardspace: Shipbreaker (Konsole, Chmura)

22.09

SpiderHeck (Konsol, PC) - premiera

Beacon Pines (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Slime Rancher 2 (Konsole, Chmura, PC) - premiera/wczesny dostęp

27.09

Moonscars (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Grounded - Full Release (Konsole, Chmura, PC)

29.09

Let’s Build A Zoo (Konsole, Chmura, PC)

Valheim (PC) - wczesny dostęp

30.09

PAW Patrol Grand Prix (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Microsoft aktualizuje również gry, które otrzymują wsparcie sterowania dotykowego na smartfonach w ramach usługi xCloud (Granie w Chmurze Xbox). Wygodnie zagracie teraz w:

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

Grounded - Full Release (od 27 września)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Road 96

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall

Shadowrun: Hong Kong

This War of Mine

Torment: Tides of Numenera

Xbox Game Pass we wrześniu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30.09