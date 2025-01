Xbox z przytupem wchodzi w nowy rok. Tak dobrej oferty dawno nie było

Ostatnie miesiące w Xbox Game Pass to same hity. W katalogu pojawiło się wiele interesujących produkcji, w tym tak duże premiery jak Call of Duty: Black Ops 6, które w abonamencie na konsole Xbox i PC pojawiło się 25 października i które już dla was recenzowaliśmy. Listopad należał m.in. do Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered, kłopotliwej premiery Microsoft Flight Simulator 2024, o której również pisaliśmy. Do tego świeżutki S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Little Kitty, Big City, Aliens: Dark Descent, czy premiera Genshin Impact w wersji na Xbox. Największą premierą końca roku niewątpliwie był Indiana Jones i Wielki Krąg – gra, która do katalogu trafiła 9 grudnia i którą recenzował dla was Konrad. A co na ten rok przygotował Microsoft i jak zapowiada się pierwszy miesiąc 2025?

Xbox Game Pass w styczniu 2025. W co zagracie?

7.01 – już dostępne

Road 96 (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



8.01 – już dostępne

Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X|S) teraz dostępne także Game Pass Standard

My Time at Sandrock (Konsole) teraz dostępne także Game Pass Standard

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) teraz dostępne także Game Pass Standard

Rolling Hills (Konsole) teraz dostępne także Game Pass Standard



14.01

EA Sports UFC 5 (Chmura, Xbox Series X|S) – w ramach EA Play Game Pass Ultimate

Diablo (PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.01