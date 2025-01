To pierwszy taki sprzęt, na który zechcesz zamienić Steam Decka. Jest ku temu dobry powód

Lenovo zaprezentowało moc nowości na targach CES w Las Vegas. Ale oprócz nowych komputerów i rozwiązań zarówno konsumenckich jak i biznesowych, znalazło się także miejsce dla "przenośnych PC" w formie konsoli. Nie jest to pierwszy raz, kiedy firma próbuje swoich sił w tym segmencie -- ale pierwszy raz robi to w taki ciekawy sposób. A wszystko to za sprawą Lenovo Legion Go S.

Lenovo Legion Go S: przenośny sprzęt ze SteamOS nie od Valve! Premiera już za kilka miesięcy!

Lenovo Legion Go recenzowaliśmy na łamach AntyWeb minionej wiosny. I mimo całego zastępu plusów -- nie zabrakło tam również minusów, z których największym był bez wątpienia system operacyjny i... cena urządzenia. Jego wielkość również pozostawiała sporo do życzenia. Lenovo, wydaje się, odrobiło lekcję i w tym roku proponuje nam coś zupełnie nowego. To pierwszy taki na rynku sprzęt, który może stanąć ramię w ramię ze Steam Deckiem. Czyli urządzeniem oferującym idealny stosunek jakości do ceny, a spora w tym zasługa braku systemu operacyjnego Microsoftu.

Lenovo Legion Go S to najnowszy przenośny sprzęt dedykowany graczom, który umożliwia zabawę w dowolnym miejscu. Spora w tym zasługa lekkiej konstrukcji (całość waży raptem 730 gramów) oraz solidnym podzespołom, które powinny zadowolić nawet co bardziej wymagających odbiorców. Wyposażony w 8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 x 1200 px z odświeżaniem 120 Hz ma szansę oczarować użytkowników już od wejścia. Za płynność działania odpowiadać będzie procesor AMD Ryzen Z2 Go i nawet 32 GB pamięci RAM. Całość działać będzie zasilane baterią o pojemności 55,5 Wh, która ma wystarczyć na kilka godzin zabawy nawet w przypadku bardziej wymagających produkcji. Sprzęt obsługiwać będzie także standard Wi-Fi 6e. Jak zapewnia producent -- modułowa budowa urządzenia umożliwi użytkownikom bezproblemową integrację z domowymi zestawami komputerowymi.

Lenovo Legion Go S oferowany będzie w dwóch opcjach: z systemem Windows oraz SteamOS. I to właśnie ten drugi budzi sporo emocji: nie bez powodu. Valve swoim sprzętem udowodniło, że mimo iż SteamDeck nigdy nie był najlepszym tego typu urządzeniem na rynku... nie bez powodu skradł serca użytkowników. Ten z Windowsem trafi do sprzedaży już w styczniu -- na wersję ze SteamOS przyjdzie nam poczekać około 4 miesięcy. Ale to właśnie wariant ze SteamOS będzie znacznie tańszy -- bo jego ceny będą zaczynać się już od 499,99 USD (ok. 2055 zł) za wersję z 16 GB RAM / 512 GB wbudowanej pamięci. Z Windowsem dostępne będą warianty 16 GB / 1 TB (wyceniony na 599,99 USD) oraz 32 GB / 1 TB (729,99 USD). Polskie ceny urządzeń nie są jeszcze znane.

Będzie także nowy Lenovo Legion Go 2. Co o nim wiadomo?

Na tym jednak jeszcze nie koniec nowości związanych z przenośnymi komputerami do grania od Lenovo. Firma na targach zaprezentowała również nową wersję swojego flagowego produktu. W nowej generacji wyposażony on będzie w najnowszy układ AMD Ryzen Z2, 32 GB pamięci RAM (LPDDR5X-7500) i 2 TB pamięci na dane. Wisienką na torcie będzie zaś 8,8-calowy ekran OLED oferujący rozdzielczość 1920 x 1200 px oraz odświeżanie z częstotliwością 144 Hz. W sprzęcie znajdzie się bateria o pojemności 72 Wh, która... z jednej strony brzmi imponująco. Z drugiej jednak: przy takich podzespołach i mocno wymagających grach może okazać się... po prostu niewystarczająca, a przynajmniej jeżeli chodzi o dłuższe sesje.