PC nareszcie nie musi zazdrościć Apple. To akcesorium zmieni zasady gry

Przez lata panowało przeświadczenie że gładzik (czy - jak wolicie - touchpad) to zło konieczne, które utożsamiane jest z mobilnymi komputerami. Apple udowodniło jednak, że ten element komputera może być nie tylko funkcjonalny, ale też wygodny. Na tyle, że w 2010 roku wprowadzono na rynek Magic Trackpad -- zewnętrzne akcesorium, z którego korzystać można zarówno w przypadku stacjonarnych, jak i mobilnych, komputerów giganta z Cupertino.

PC w tym temacie zawsze zostawały daleko w tyle. Nie chodzi nawet o to, że laptopy inne niż MacBooki nie nadrobiły tych zaległości. Bo w ostatnich latach - faktycznie inni producenci postarali się, by nadrobić zaległości w temacie. I korzystanie z wbudowanych w nie trackpadów korzysta się znacznie lepiej.

Problem pojawia się jednak, kiedy rozpoczynamy poszukiwanie zewnętrznego gładzika innego niż Magic Trackpad. Ten z PC współpracuje dość fikuśnie - i nie należy do najtańszych. Dlatego rynek od lat czekał na jakąś solidną alternatywę. Dobra wiadomość jest taka, że firma Hyper właśnie postanowiła wypełnić tę niszę. I na trwających właśnie targach CES zaprezentowała alternatywę dla applowskiego Magic Trackpada: swój HyperSpace Trackpad Pro.

HyperSpace Trackpad Pro: pierwszy solidny trackpad dla PC trafi na rynek jeszcze latem!

HyperSpace Trackpad Pro to najnowsza propozycja firmy, która zaserwuje gładzik do PC z prawdziwego zdarzenia. Akcesorium ma wspierać gesty wykonywane kilkoma palcami, poza tym producent oferuje precyzję oraz perfekcyjne wykrywanie dłoni. Gładzik jest podłużny -- górna jego część pokryta jest szkłem, na krawędziach znajdziemy gumki, zaś od spodu czekać na nas będzie aluminiowe wykończenie.

Jak można się było spodziewać -- HyperSpace Trackpad Pro nie będzie należał do najtańszych. Firma wyceniła go na 129,99 dolarów. Sporo, ale tak naprawdę to... bardzo porównywalnie do Apple. Tyle bowiem trzeba zapłacić za ich biały gładzik (czarny wariant Magic Trackpada jest o 20 dolarów droższy).

Wraz z debiutem nowego gładzika, Hyper wypuści na rynek także dedykowaną mu aplikację: Hydra. Ta pozwoli dostosować działanie gładzika dla każdej aplikacji z osobna. Akcesorium będzie w stanie obsługiwać specjalne skróty dla poszczególnych aplikacji - wszystko to dzięki tworzeniu dedykowanych profili. Zapowiada się niezwykle ciekawie i kreatywnie - akcesoria takie jak Stream Deck od lat udowadniają, jak wielka moc drzemie w tego typu customizacji. Dlatego i tutaj spodziewam się wielu kreatywnych rozwiązań, które przez wielu użytkowników będą wykorzystywane w codziennej pracy.

Lepiej późno, niż wcale. Bo choć na HyperSpace Trackpad Pro czekaliśmy latami (i jeszcze chwilę poczekamy), to fajnie, że ktoś nareszcie postanowił stworzyć akcesorium, które będzie bezpośrednim konkurentem dla popularnego gładzika Apple. Czy to wystarczy, by zachęcić użytkowników do porzucenia myszek? Przekonamy się już niebawem!

