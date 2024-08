Xbox Game Pass na koniec wakacji to porażka. A płacić trzeba więcej

Dopiero mieliśmy początek wakacji, a za kilka dni się skończą. Ostatnie dni sierpnia to dobry moment dla Microsoftu, by pokazać gry, jakie do katalogu Game Pass dołączą pod koniec tego miesiąca. Gracze będą rozczarowani.

Ostatnie miesiące dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass były naprawdę interesujące. Zarówno maj, jak i czerwiec przyniosły do katalogu m.in. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City, EA Sports NHL 24, czy premierowe Senua’s Saga: Hellblade II, Galacticare. Do tego obie części Octopath Traveler, The Callisto Protocol i udostępnione wczoraj premierowo Still Wakes the Deep. Lipiec dawał nadzieję na świetne gry, ale w sierpniu jest naprawdę kiepsko. Początek tego miesiąca przyniósł zaledwie Creatures of Ava, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy i Mafia: Definitive Edition. Końcówka wakacji też będzie rozczarowująca. Na co mogą liczyć gracze?

Xbox Game Pass na koniec sierpnia i początek września. W co zagracie?

22.08

Atlas Fallen (Xbox Series X|S, Chmura, PC)

27.08

Core Keeper (Xbox Series X|S, Chmura, PC)

3.09

Star Trucker (Konsole, Chmura, PC) – premiera

To wszystko. Na pocieszenie, już 30 sierpnia ruszają testy beta Call of Duty: Black Ops 6 – najnowszej odsłony serii, która swoją oficjalną premierę na Xbox (i innych platformach) będzie miała w październiku tego roku. Szczegóły związane z betą znajdziecie w naszym osobnym podsumowaniu. 28 sierpnia uruchomiona zostanie możliwość wstępnego pobrania gry, by dwa dni później można było przetestować tryb multiplayer bez konieczności jej pobierania w dniu startu testów.

Jest też coś dla graczy posiadających abonament Xbox Game Pass Core, który zawiera mniejszy katalog gier. Od dziś dostępne będą Cities: Skylines, Control: Ultimate Edition oraz SnowRunner.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.08

Atomic Heart (Konsole, Chmura, PC)

Guilty Gear -Strive- (Konsole, Chmura, PC)

NBA 2K24 (Konsole, Chmura, PC)

Microsoft ogłosił również aktualizację gier dostępnych w katalogu Xbox Game Pass Core.

Ceny w góry, jakość w dół? Xbox Game Pass ostatnio rozczarowuje

Xbox Game Pass Ultimate w Polsce kilka dni tygodni kosztował 62,99 zł miesięcznie. Obecnie, za najdroższy abonament trzeba zapłacić 73,99 zł. To spora różnica, którą z pewnością odczują gracze. Zmianie uległa także cena abonamentu Xbox Game Pass PC. Dostęp do gier na PC w ramach tego planu kosztuje 47,99 zł miesięcznie. Na ten moment cena Xbox Game Pass Core nie ulega zmianie. Microsoft zapowiedział również nowy wariant abonamentu Xbox Game Pass: Standard. W jego ramach dostępne będą setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli. Pojawią się też wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry. Problem w tym, że abonament ten nie będzie oferował gier premierowych, tak jak ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass na konsolę, czy Xbox Game Pass Ultimate. Te mogą pojawić się później – nawet 12 miesięcy po ich premierze w ramach najdroższej subskrypcji.