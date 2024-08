GTA na dzikim zachodzie trafi na PC. Gracze błagali o to przez 14 lat

W 2010 roku na Xbox 360 i PS3 zadebiutowała jedna z najbardziej immersyjnych gier w historii i moim subiektywnym zdaniem najlepsza produkcja w portfolio Rockstara. Mowa o Red Dead Redemption, nazywane przez niektórych GTA na dzikim zachodzie. To tytuł, który wycisnął z ówczesnych konsol wszystko, co się dało, udowadniając tym samym, że Rockstar jest czymś więcej, niż tylko kolejnym studiem developerskim. Pierwsze Red Dead Redemption było też ważnym elementem odwiecznego konfliktu między posiadaczami PC, a konsolowcami, bo przygody Johna Marstona do tej pory nie były dostępne na komputery osobiste. Przeciek zdradza jednak, że ten stan rzeczy może się zmienić niebawem.

Red Dead Redemption trafi na PC, ale bez ważnego elementu

Red Dead Redemption doczekało się już co prawda drugiej części, która trafiła na PC i do tej pory cieszy się ogromną popularnością, ale jedynka wciąż jest zarezerwowana dla konsol – zarówno tych sprzed lat, jak i obecnych, bo niedawno twórcy wydali remaster na Xbox Series X/S oraz PS5. Na szczęście wszyscy ci, którzy od 14 lat czekają na to, by zagrać w pierwsze Red Dead Redemption na PC, mogą powoli zacierać ręce, bo aktualizacja opisu wydania z PlayStation Store zdradziła plany Rockstara.

W opisie gry na PS4 przeczytać możemy zdanie:

Przeżyj epickie przygody na dzikim zachodzie, które zdefiniowały całe pokolenie – teraz po raz pierwszy na PC.

Dodatkowo pojawiła się informacja o ulepszeniach specyficznych dla PC i dostosowaniu gry do obsługi wyższych rozdzielczości. Wydanie ma zawierać wszystkie dodatki z konsolowego remastera oraz pakiet DLC z edycji GOTY – w tym tryb Undead Nightmare z nieumarłymi kowbojami zombie. Jest jeden mały haczyk – gra nie będzie zawierała trybu wieloosobowego, ale to zrozumiałe, z uwagi na od dawna niedziałające już serwery. Niestety to tyle z konkretów – nie wiadomo bowiem, kiedy Red Dead Redemption zadebiutuje na PC. Szczegółów możemy dowiedzieć się już niebawem podczas targów Gamescom.