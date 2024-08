Prace nad GTA wstrzymane. Co dalej z tytułem, na który czekało wielu?

Kilka lat temu Mark Zuckerberg zapowiadał, że GTA: San Andreas pojawi się na goglach Meta Quest. Tytuł, który miał przenieść graczy do wirtualnego Lost Santos, jednak nie powstanie. Prace zostały wstrzymane i nic nie wskazuje, by to się zmieniło w przyszłości.

O tym, że Rockstar i twórcy Facebooka wspólnie pracują nad przeniesieniem GTA: San Andreas do świata wirtualnej rzeczywistości, Mark Zuckerberg ogłosił w 2021 r. W tym samym czasie, w którym prezentował nową firmę – Meta – która w swoim portfolio ma nie tylko Facebooka, ale także Instagram, WhatsApp, Messenger oraz oczywiście urządzenia przenoszące nas do wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości mieszanej. To właśnie na gogle Meta Quest zmierzać miało San Andreas zabierające graczy do Lost Santos i innych kultowych już miejsc, w których główny bohater mierzył się z gangami ulicznymi stojących mu na drodze do zdobycia miasta. Zuckerberg rozpływał się nad swoimi wizjami przyszłości, mówiąc, że gracze posiadający w domach Meta Quest 2 otrzymają kultowy tytuł oferujący zupełnie inne doświadczenia.

Miał być hit, nic z tego nie wyszło. GTA: San Andreas nie trafi do wirtualnej rzeczywistości

Tak było w 2021 r. Dziś, trzy lata później, o GTA: San Andreas w VR nikt już nie mówi. Co stało się z projektem, który pierwotnie miał debiutować na poprzedniej generacji sprzętu Meta Quest? Z najnowszymi informacjami przychodzi serwis IGN, który nie ma dobrych wieści dla fanów wyczekujących ponownego powrotu Carla Johnsona. Ci, którzy czekali na przeniesienie się do Los Santos w wirtualnej rzeczywistości, będą rozczarowani, gdyż produkcja została zawieszona. Doniesienia te potwierdza biuro prasowe, które na zapytanie redaktorów IGN odpowiedziało wprost, że prace GTA: San Andreas w wersji na gogle Meta Quest zostały wstrzymane. Czy na zawsze? Tego przedstawiciele Meta nie zdradzają. Co ciekawe, do sprawy odniosło się również oficjalne konto MetaQuestVR na YouTube, które odpowiedziało na jeden z komentarzy pod zwiastunem do najnowszej produkcji studia Skydance Games – Behemoth. A tam widzowie pytają właśnie o GTA w VR. Odpowiedź? Podobna jak biura prasowego Meta:

GTA: San Andreas zostaje wstrzymane na czas nieokreślony, podczas gdy my skupiamy się na innych projektach. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z naszymi przyjaciółmi z Rockstar w przyszłości.

GTA: San Andreas. Jak nie VR, to gdzie zagrać?

Otwarta furtka nie oznacza jednak, że GTA: San Andreas trafi na gogle Meta Quest. Może to i lepiej? Kto chciał poznać przygody CJ'a, zrobił już to dawno temu. A kto chce nadrobić zaległości, może to bez przeszkód zrobić niemal na wszystkich platformach – także mobilnych. GTA: San Andreas jest dostępne na komputerach PC i Mac, konsolach PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch oraz na smartfonach i tabletach z iOS/iPadOS i Android. Do wyboru do koloru, także w ramach kolekcji Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Gra jest też dostępna na urządzeniach mobilnych w ramach abonamentu Netflix. Możecie w nią zagrać bez dodatkowych opłat, pod warunkiem że regularnie opłacacie najpopularniejszy serwis VOD.